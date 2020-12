El Círculo de la Sanidad urge al Gobierno concretar la distribución de las vacunas ante su inminente llegada

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Sanidad urge al Gobierno a que concrete como se va a realizar la distribución de las vacunas ante la inminente llegada de las mismas, ya que "son muchas las dudas que surgen en torno al protocolo que está desarrollando el equipo de Gobierno", apunta Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad.

El pasado lunes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que, siguiendo el plan de vacunación aprobado por la Unión Europea, a partir del 4 o del 5 de enero comenzarán a llevarse a cabo las primeras vacunaciones al personal sociosanitario, así como a las personas que viven en residencias de mayores y personas con discapacidad.

Ante esta previsión, el Círculo de la Sanidad muestra una "gran preocupación" por la falta de información referente al protocolo de vacunación. Consideran que la situación actual no tiene precedentes y es de vital importancia para el Sistema Nacional de Salud (SNS), y, por ese motivo, no entienden "cómo aún no se ha establecido una logística clara y avalada por un comité de expertos". En este sentido, Ángel Puente recuerda la importancia de contar con una colaboración público-privada que sustente "el gran reto logístico" que supondrá la vacunación de toda la población.

Así mismo, reclama al Gobierno transparencia ante la situación de cada autonomía. "A día de hoy se desconoce cómo será la gestión en cada comunidad autónoma y el número de vacunas del que se dispondrá sigue siendo una incógnita que urge aclarar", advierte Puente, quien espera que el Gobierno de España tenga previsto cualquier escenario que se pueda dar en ese momento, "incluso ante un posible retraso de esta aprobación a fin de cumplir con las expectativas que han generado".

Por último, el Círculo de la Sanidad recuerda, además, "la necesidad de transmitir a la población una información veraz y transparente que, lejos de crear falsos escenarios, ayude al buen desarrollo de un plan de vacunación estatal". Al mismo tiempo que confía "en que la sociedad responda con responsabilidad en las próximas fiestas, a fin de que, con el esfuerzo de unos y otros, se pueda salir de esta crisis lo mejor y lo antes posible" apunta Ángel Puente.