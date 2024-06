Las CCAA del PP pedirán una vicepresidencia del CISNS porque la presidencia de Mónica García "no está a la altura"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pedirán, en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este viernes, la designación de una vicepresidencia al considerar que la presidencia, que ostenta la ministra de Sanidad, Mónica García, "no está a la altura", según ha adelantado el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, en el Desayuno Sociosanitario de Europa Press de este martes.

"En el orden del día hay un punto muy importante que hemos propuesto las CCAA del PP que es la designación de la vicepresidencia ya que la presidencia que ostenta Mónica García no está a la altura de lo que las comunidades autónomas a día de hoy necesitamos, y hemos propuesto que, como dice el reglamento, tengamos una vicepresidencia, que por supuesto siempre tomará ejercicio de ese puesto cuando no esté la presidenta, como no puede ser de otra manera", ha explicado el consejero.

Con respecto a quién es el candidato o la candidata a ostentar esa vicepresidencia, el consejero no ha querido posicionarse aunque ha señalado que "tiene que estar dentro de lo que serían unos criterios de veteranía, experiencia y el peso específico que pueda tener poblacionalmente, o por determinadas características, algún territorio dentro del ámbito nacional". "Yo tengo un favorito, pero no puedo adelantar quién va a salir o quién no va a salir", ha añadido.

En este sentido, Bancalero ha asegurado que el Ministerio "lo aceptará" porque "no puede decir que no" ya que, en el reglamento del CISNS viene establecido que el Consejo Interterritorial es presidido por la persona titular del Ministerio de Sanidad y que la vicepresidencia "es desempeñada por uno de los representantes de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, elegido por y de entre ellos".

La elección del Vicepresidente del Consejo está regulada en el Reglamento del CISNS. Por un lado, se exige un quórum especial de asistencia al Pleno, consistente en, al menos, trece miembros del Consejo. Una vez cumplido ese requisito, los consejeros presentes elegirán como vicepresidente a uno de los consejeros por el voto favorable de la mitad más uno. La vicepresidencia podrá renovarse anualmente, siempre que así lo decida el Pleno del Consejo por mayoría simple, y se hallen presentes en la votación al menos doce miembros.

Según el criterio de veteranía mencionado por el consejero de Aragón, los consejeros de Sanidad del PP que llevan actualmente más tiempo en el cargo son: la consejera de Salud de La Rioja, María Martín, en el cargo desde 2015; el consejero de Sanidad de Murcia, Juan José Pedreño, desde 2021; el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, desde 2022; y la consejera de Andalucía, Catalina García, desde 2022.