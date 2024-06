Bancalero asegura que la falta de profesionales es "responsabilidad" del Ministerio y acusa a García de "frivolizar"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es "responsabilidad" del Ministerio de Sanidad, "que es quien tiene las competencias", al tiempo que ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "frivolizar" con el SNS.

"Disponer de más efectivos en Aragón y en el resto de autonomías no depende de las autonomías, depende del Ministerio, y en eso se tiene que centrar la ministra y no frivolizar. Lo que vemos son ocurrencias y frivolidades que están dinamitando el cimiento y la base del Sistema Nacional de Salud", ha declarado Bancalero en el Desayuno Sociosanitario de Europa Press este martes.

Así, el consejero ha incidido en que es "urgente" actuar y que la ministra "no distraiga con propuestas efectivistas sin dotación económica". "No vale 'yo invito y usted paga'. Insisto que es preciso avanzar de una vez por todas en la financiación teniendo en cuenta la situación de determinadas comunidades autónomas. No es válido escuchar que no existen presupuestos para 2024 porque oiga, usted es parte del Gobierno y debe destinar mayor parte del Producto Interior Bruto a la Sanidad", ha sentenciado.

"Necesitamos que el Ministerio coordine de verdad el área que es de su competencia. Necesitamos medidas para paliar el déficit de profesionales sanitarios", ha apuntado Bancalero.

