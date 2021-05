Carmen Calvo evidencia el apoyo del Gobierno a la liberación de las patentes de las vacunas

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha evidenciado el apoyo del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez a la propuesta de levantar la protección de la propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus.

Calvo se ha pronunciado así, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, después de que el Gobierno de Estados Unidos haya mostrado su intención de apoyar esta medida y de participar "activamente" en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Me alegro de la posición de EEUU sobre las patentes", ha dicho Calvo para recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya puso "encima de la mesa" esta cuestión, recordando que si todas las personas del mundo no están vacunadas no se va a acabar con la pandemia.

Este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea está "dispuesta a discutir" la idea de levantar de manera temporal la protección que ofrecen las patentes sobre las vacunas desarrolladas contra el coronavirus.