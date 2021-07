Bruselas advierte de la "frágil situación" debido al aumento de contagios por la variante Delta

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Salud y Política de Consumidores, Stella Kyriakides, ha advertido de la "frágil situación" de la pandemia de COVID-19 en la Unión Europea debido al aumento de contagios causado principalmente por la variante Delta.

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras visitar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) acompañada de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la representante de la Comisión Europea ha resaltado que "no es el momento de la complacencia" ni de "bajar los brazos" ante el virus pese al buen avance de la campaña de vacunación en el Viejo Continente.

"Las cosas van bien, pero como le he dicho a la ministra, nos encontramos ante una situación frágil porque hay un aumento de casos debido a la variante Delta. Hasta que no alcancemos los niveles de vacunación objetivo no podemos bajar la guardia, hay que combinar la vacuna con medidas. Tenemos que andarnos con pies de plomo, no podemos dar pasos en falso", ha advertido al respecto.

Pese al "cansancio" de la población tras 19 meses de pandemia y la rapidez de la campaña de vacunación, Kyriakides ha resaltado que "no es el momento de la complacencia". "Tenemos que seguir adelante y no bajar los brazos porque estamos observando un incremento muy importante en muchos Estados miembro, sobre todo por la variante Delta", ha insistido.

UN "ÚLTIMO" ESFUERZO PARA LOS JÓVENES

La comisaria ha pedido hacer un esfuerzo extra en la vacunación, especialmente en los "más jóvenes". "Les pido por favor que acudan a vacunarse porque es la manera de protegerse no solo a ellos sino también a los demás", ha expresado.

Por su parte, Darias ha defendido que "lo más importante en estos momentos es controlar la propagación del virus tomando medidas que son eficaces y han parado los contagios en la cohorte de edad de 12 a 29 años, donde se está produciendo un gran incremento".

En cualquier caso, también ha puesto en valor la vacunación, recordando que la estrategia nacional permite ir solapando franjas de edad, algo que "ya están haciendo muchas comunidades autónomas". "Queremos seguir avanzando con la vacunación de la gente más joven para también protegerlos a ellos", ha señalado.

Al igual que en anteriores ocasiones, ha pedido "responsabilidad" a los jóvenes. "Somos conscientes del año y medio duro de pandemia pero les pedimos un último esfuerzo. El virus está esperando a quien no está protegido", ha remachado.

RECONOCIMIENTO ENTRE ESPAÑA Y LA COMISIÓN EUROPEA

Darias y Kyriakides se han agradecido mutuamente la colaboración a lo largo de la pandemia para luchar contra la COVID-19, sobre todo en el terreno de la compra de vacunas y de la puesta en marcha de una Unión Europea de la Salud.

"España es un aliado preferente de la Unión Europea, especialmente en la construcción de una Unión Europea de la Salud. También quiero felicitarte públicamente por la estrategia de compra anticipada de vacunas, la mejor arma para luchar contra la COVID-19, enhorabuena comisaria", ha comentado la ministra.

En respuesta, Kyriakides ha agradecido al Ministerio de Sanidad y al Gobierno su "apoyo" en la construcción de la Unión Europea de la Salud. "Ante una crisis tenemos que buscar las oportunidades y desde el principio hemos recibido el apoyo constante de España", ha argumentado.

En esta línea, ha loado la solidaridad del Gobierno en cuanto a la vacunación a nivel global. "Algo que hemos aprendido durante la pandemia es que somos más fuertes juntos, es muy importante que mantengamos el espíritu de solidaridad y cooperación, porque la única manera de luchar contra la pandemia es a nivel global", ha sostenido.

Por último, ha aplaudido la labor de España en la campaña de vacunación: "Quiero dar la enhorabuena al Gobierno porque la campaña en España está yendo fenomenal. En la Unión Europea, a fecha de ayer, tenemos un 65 por ciento de personas con al menos una dosis y un 47 por ciento con pauta completa".