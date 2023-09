Las visitas a urgencias por consumo de sustancias se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las personas que acuden al servicio de urgencias por consumo de sustancias, en particular cannabis, tienen un alto riesgo de desarrollar esquizofrenia, según una nueva investigación publicada en la revista 'JAMA Psychiatry'.

El estudio, dirigido por investigadores del Hospital de Ottawa, el Instituto de Investigación Bruyère y el Instituto de Ciencias Clínicas Evaluativas (CIEM), todos ellos en Canadá, mostró que las personas que acudían a urgencias por psicosis inducidas por sustancias (episodios breves de alucinaciones o delirios desencadenados por el consumo o la abstinencia de sustancias) tenían un riesgo del 18,5% de desarrollar esquizofrenia en los tres años siguientes a su visita a urgencias.

Los individuos con una visita urgencias por consumo de sustancias sin psicosis (por ejemplo, una visita por intoxicación) tenían un riesgo menor del 1,4% de desarrollar esquizofrenia, pero seguían teniendo un riesgo notablemente mayor en relación con la población general, de la que el 0,1% desarrollaba esquizofrenia en un plazo de 3 años.

"Nuestros hallazgos demuestran un importante aumento del riesgo de ser diagnosticado de esquizofrenia tras un episodio de psicosis inducida por sustancias o de consumo de sustancias sin psicosis, 163 veces y 10 veces superior al riesgo de fondo en la población general", afirma el autor principal y científico adjunto del CIEM, el doctor Daniel Myran, que también es médico de familia, becario del Hospital de Ottawa, profesor adjunto del Departamento de Medicina de Familia de la uOttawa e investigador del Instituto de Investigación Bruyère.

Los investigadores analizaron los historiales médicos del ICES de casi 10 millones de personas de entre 14 y 65 años residentes en Ontario (Canadá) entre enero de 2008 y marzo de 2022. Los individuos fueron incluidos si no tenían antecedentes de psicosis o esquizofrenia. Se comparó a las personas que acudieron por primera vez a urgencias por consumo de sustancias (con o sin psicosis) con los miembros de la población general. Hubo 407.737 personas con una visita al SUH por consumo de sustancias, de las cuales 13.784 (3,4%) fueron por psicosis inducida por sustancias.

Los investigadores hallaron importantes diferencias en el riesgo según el tipo de consumo de sustancias. En el caso de las personas con psicosis inducida por sustancias, el cannabis presentaba el mayor riesgo, con un 26% de personas que desarrollaban esquizofrenia en un plazo de tres años, una tasa 242 veces superior a la de la población general. El consumo de anfetaminas (predominantemente metanfetamina o metanfetamina cristalizada) fue la sustancia de mayor riesgo sin psicosis, con un 3,7% de individuos que desarrollaron esquizofrenia en un plazo de tres años, una tasa 28,4 veces superior a la de la población general.

Para todas las visitas a urgencias por consumo de sustancias, la menor edad y el sexo masculino (asignado al nacer) se asociaron con un mayor riesgo de esquizofrenia, en particular para el consumo de cannabis. Más del 40% de los varones de entre 14 y 24 años que acudieron a urgencias por psicosis inducida por cannabis fueron diagnosticados de esquizofrenia en un plazo de tres años, el doble de riesgo que las mujeres de la misma edad.

"El consumo de cannabis en personas con psicosis de primer episodio es la regla y no la excepción, y el consumo continuado de cannabis también empeora el pronóstico de la psicosis tras su aparición. Es importante señalar que, con demasiada frecuencia, las personas que consumen cannabis no son conscientes de los riesgos asociados para su salud mental y necesitan estar mejor informadas", señala Marco Solmi, coautor del estudio y director médico del servicio First Episode Psychosis On Track del Hospital de Ottawa.

Todos los estudios de diversas disciplinas apoyan que el consumo de sustancias puede desempeñar un papel clave en el desarrollo de la esquizofrenia. Aunque una parte de esta relación está relacionada con factores de riesgo compartidos en los que las personas con alto riesgo de esquizofrenia pueden estar predispuestas a un consumo excesivo de sustancias debido a factores genéticos o ambientales, las pruebas apoyan que drogas como el cannabis pueden desempeñar un papel causal en el desarrollo de la esquizofrenia.

"El elevado riesgo de consumo de cannabis, sobre todo entre los hombres jóvenes, tiene importantes implicaciones para la educación y las políticas públicas, dadas las tendencias mundiales de aumento del consumo de cannabis y el interés por su legalización", añade el doctor Myran.

Por su parte, el doctor Jess Fiedorowicz, coautor del estudio y Jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital de Ottawa, señala que "las encuestas nacionales han indicado sistemáticamente una tendencia constante al aumento del consumo de cannabis en todo Canadá. Nuestro equipo ha observado un aumento sorprendente de personas que presentan problemas psiquiátricos importantes que parecen deberse al consumo de cannabis. Esperamos que este estudio llame la atención sobre este importante pero demasiado a menudo ignorado problema de salud pública", concluye.