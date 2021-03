¿Por qué los virus suponen un peligro para la humanidad? ¿Podremos domesticarlos?

MADRID, 19 Mar. (EDIZIONES) -

Es "eterna" la lucha entre los virus y la humanidad, según afirma la doctora María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, durante el prefacio de 'Viral' (Penguin Random House).

"No hay duda. Los virus se han infiltrado en nuestra vida. No porque lo estuvieran ya, sino porque no los veíamos, no eran virales en nuestras redes sociales, no salían en las portadas de nuestros periódicos y no frecuentaban tertulias de barras de bar. Así que más que nunca necesitamos entenderlos", defiende esta médico referente a nivel internacional.

Así, según lamenta, la COVID-19, por muchas y complejas razones, dice que pasará a la Historia como la mayor crisis mundial de las últimas décadas: "No sólo se han perdido cientos de miles de vidas, sino que la peor recesión desde la década de 1930 se anuncia peligrosamente y la pérdida de empleos e ingresos que se deriva de ella afectará negativamente a los medios de vida, la salud y el desarrollo sostenible. La pandemia está aquí para recordarnos la íntima y delicada relación entre las personas y el planeta".

Según recuerda Neira, un número cada vez mayor de enfermedades infecciosas emergentes, como el VIH/Sida, el SARS, y el ébola han pasado de la fauna salvaje al ser humano, y todos los datos disponibles apuntan a que la infección por SARS-CoV-2 ha seguido el mismo patrón.

Asimismo, advierte de que se está aumentando el riesgo de que aparezcan nuevas enfermedades infecciosas en el ser humano, el 60% de las cuales proviene de los animales, sobre todo de la fauna silvestre.

Además, señala que el autor de 'Viral', el científico e investigador español desde hace más de 25 años en Estados Unidos, sostiene que "los virus nos acechan desde la mortal oscuridad de nuestra ignorancia". Y es que, precisamente, con motivo de la publicación del citado libro, Juan Fueyo, su autor, ha concedido una entrevista a Infosalus en la que nos habla del peligro que suponen los virus para nuestra vida, aunque en realidad lo han supuesto siempre, no sólo ahora en pandemia.

VIRUS: EL PARÁSITO PERFECTO, PERO TAMBIÉN EL MÁS FRECUENTE

Este investigador español, y profesor en el MD Anderson Cancer Center de Houston, Texas, Estados Unidos, advierte de que los virus son "el parásito perfecto" y, por desgracia, el parásito más frecuente. "Hablamos mucho de la microbioma, es decir las bacterias del intestino, pues el viroma, o la cantidad de virus en una persona, es como mínimo 10 veces mayor".

A su vez, llama la atención sobre el hecho de que, sin ser conscientes, caminamos entre una niebla de virus, ¡a la vez que respiramos virus! "Los virus recubren nuestra piel y colonizan nuestro intestino. Hay virus en nuestro ADN, según algunos científicos tenemos más genes virales que 'humanos'. El problema es de una magnitud inconmensurable", reconoce.

Con ello, lamenta que mientras que para otros, los factores que pueden destruir el planeta son el cambio climático o las armas nucleares, y disponemos de medidas de control para evitar una catástrofe, frente a los virus estamos indefensos. "Vivimos una situación parecida a la del hombre primitivo, que solo contaba con el fuego para protegerse de las fieras. Los virus nos acechan desde la oscuridad de nuestra ignorancia. Ellos han llegado al planeta hace dos mil millones de años, o quizás antes, y nosotros comenzamos a deambular por el planeta hace 300 millones de años. Nos llevan mucha ventaja", avisa Fueyo.

Es más, sostiene que alguien ha sugerido que vivimos "en el Planeta de los Virus", un lugar al que, de acuerdo a la edad de la Tierra, prácticamente acabamos de llegar, y al que no sabemos si seremos invitados para quedarnos a cenar. "Estamos terminando el túnel de la COVID-19, pero la siguiente pandemia no tardará en llegar, quizás nos esté esperando a la salida. Esperemos que para entonces hayamos aprendido la lección", considera.

¿SEREMOS CAPACES DE DOMESTICAR A LOS VIRUS?

De esta forma, resume que en 'Viral', su tercer libro, se comenta que el hombre domesticó las plantas hace 10 mil años y, aproximadamente en ese mismo momento, hicimos lo propio con el primer animal: las ovejas.

"La domesticación nos ayudó a convertirnos en animales modernos. El simio que abandonó el bosque y se convirtió en un primate carnívoro tenía ahora una cultura diferente. Podía asentarse, cuidar de los cultivos y del ganado. El primate carnívoro se convirtió en el hombre granjero y desde entonces no se ha detenido el proceso de domesticar cuanto nos rodea, ya sea materia, seres vivos o energías. Pero ¿estamos preparados para domesticar los virus?", se pregunta el investigador español.

A su juicio, hemos comenzado a entender cómo podemos domarlos y sería "magnífico" que estos primeros pasos, dados por los viroterapeutas, fuesen el origen de una nueva etapa del hombre como "señor de la virosfera", que pudiéramos cultivar virus para utilizarlos en diferentes tareas.

"En el campo de la Medicina se busca la construcción de nano-robots que patrullen el cuerpo para reparar los daños causados por las enfermedades o la edad. ¿No sería más factible modificar un virus para que hiciera esas funciones? Los virus podrían utilizarse para la prevención de demencia o el retraso 'sine die' de la vejez", según vaticina.

Fueyo, cuyos estudios se centran en la ingeniería genética de virus diseñados para combatir el cáncer, dirige un laboratorio junto a su mujer, Candelaria Gómez-Manzano, se han aplicado en diversos estudios clínicos en Estados Unidos, Canadá y en Europa. Es profesor en el departamento de Neurooncología del MD Anderson Cancer Center en Houston y es miembro de la American Academy of Neurology.