Herpes genital: incurable y altamente infeccioso, afecta a 1 de cada 5 menores de 50 años

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1 de cada 5 personas menores de 50 años en el mundo- unos 846 millones de personas-- viven con una infección de herpes genital, según las últimas estimaciones mundiales, realizadas por la Universidad de Cornell en Qatar y la Facultad de Medicina de la Univerisas de Bristol en Reino Unido.

Según este trabajo, publicado en la revista 'Sexually Transmitted Infections', más de 200 millones de personas entre 15 y 49 años probablemente tuvieron al menos un brote sintomático de la infección en 2020, el último año para el que hay cifras disponibles.

De esta forma, los hallazgos impulsan a los investigadores a pedir el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas para controlar la propagación de la infección y reducir sus costos sanitarios y financieros, dado que las opciones actualmente disponibles solo han tenido un impacto modesto a nivel de población. Por este motivo es necesario, además, saber reconocerlo y, como no, saber cómo evitarlo.

Hay dos tipos de virus del herpes simple: tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2), ambos altamente infecciosos e incurables:

- El VHS-1 se transmite principalmente en la infancia por contacto oral, lo que provoca herpes labial en la boca o alrededor de ella. Pero a veces puede causar complicaciones neurológicas, oculares, cutáneas y de las mucosas más graves. Y cada vez se transmite más a través del contacto sexual a edades más avanzadas, afirman los investigadores.

- El VHS-2 se transmite casi exclusivamente por vía sexual a través del contacto de piel con piel y es la principal causa de dolorosas ampollas genitales recurrentes. Y, aunque es poco frecuente, tanto el VHS-1 como el VHS-2 pueden transmitirse a los recién nacidos, lo que suele ser mortal.

En un intento por actualizar las estimaciones anteriores de la incidencia y prevalencia global de la infección genital por VHS, los investigadores incorporaron una serie de revisiones sistemáticas integrales recientes y análisis de datos agrupados publicados hasta marzo de 2022. Así, desplegaron modelos matemáticos para estimar la incidencia y prevalencia global y regional de la infección genital por VHS y los síntomas relacionados en 2020.

Basándose en los datos disponibles, los investigadores estimaron que, a nivel mundial, 26 millones de personas entre 15 y 49 años se infectaron recientemente con VHS-2 y aproximadamente 520 millones tenían una infección existente, es decir, un poco más del 13% de las personas en este grupo de edad.

Se estima que 17 millones de personas entre 15 y 49 años adquirieron la infección por HSV-1 por vía genital, y aproximadamente 376 millones (el 10% de las personas en este grupo de edad) tenían una infección existente en 2020. En total, dos tercios de la población mundial hasta los 49 años (casi 4 mil millones de personas) se infectaron (principalmente por vía oral) con VHS-1 en 2020, estimaron los investigadores.

Los investigadores estimaron que el número total mundial de infecciones nuevas y existentes por VHS entre personas de 15 a 49 años en 2020 fue de 42 millones y 846 millones, respectivamente.

Asimismo, el número estimado de personas de entre 15 y 49 años que tuvieron al menos un episodio de llagas genitales en 2020 fue de 188 millones para aquellos infectados con VHS-2, y 17 millones para aquellos infectados con VHS-1 genital, lo que suma un total de 205 millones.

Los investigadores reconocen varias limitaciones en sus hallazgos, incluida la escasez de datos para personas en ambos extremos del espectro de edad y rangos relativamente amplios para algunas de sus estimaciones.

"Las infecciones por VHS tienen una prevalencia amplia en todas las regiones del mundo, lo que genera una carga significativa de [enfermedad ulcerosa genital] con repercusiones en la salud psicosocial, sexual y reproductiva, la transmisión neonatal y la transmisión del VIH. Sin embargo, casi no existen programas específicos para la prevención y el control del VHS, incluso en los países ricos en recursos", afirman.

"Existe la necesidad de vacunas profilácticas y terapéuticas contra el VHS como enfoque estratégico para controlar la transmisión y frenar la enfermedad y las cargas económicas de estas infecciones", concluyen.

¿CÓMO SABER SI TIENES HERPES GENITAL?

En muchas personas, el herpes genital no presenta síntomas o estos son tan leves que pasan desapercibidos. Incluso, los síntomas leves pueden confundirse con otras afecciones cutáneas, como espinillas o vellos encarnados. Por esta razón, es común que quienes tienen el virus no sean conscientes de ello.

MANIFESTACIÓN DEL HERPES

El herpes suele aparecer en forma de una o varias ampollas localizadas en los genitales, el recto o la boca, así como en las áreas circundantes. Este episodio se conoce como un "brote". Las ampollas eventualmente se rompen, dejando úlceras dolorosas que pueden tardar más de una semana en cicatrizar. Durante un primer brote, también es posible experimentar síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolores musculares y ganglios inflamados.

BROTES RECURRENTES

Quienes experimentan un primer brote de herpes, especialmente si tienen el virus VHS-2, pueden tener recurrencias. Sin embargo, los brotes posteriores suelen ser menos graves y duran menos tiempo que el inicial. Aunque el herpes genital es una condición permanente, la frecuencia de los brotes tiende a disminuir con el tiempo.

¿CÓMO SE PROPAGA EL HERPES GENITAL?

El herpes genital se puede contraer al tener sexo vaginal, anal u oral con alguien que tenga esta infección. Se puede contraer a través del contacto con lo siguiente:

- Una llaga del herpes.

- La saliva de una pareja que tenga una infección de herpes oral.

- Los líquidos genitales de una pareja que tenga una infección de herpes genital.

- La piel alrededor de la boca de una pareja que tenga una infección de herpes oral.

- La piel alrededor de la zona genital de una pareja que tenga una infección de herpes genital.

¿CÓMO PUEDO PREVENIR EL HERPES GENITAL?

La única manera de evitar completamente las infecciones de transmisión sexual es no tener sexo vaginal, anal u oral. Las personas sexualmente activas pueden hacer lo siguiente para reducir sus probabilidades de contraer herpes genital:

- Estar en una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja que no tenga herpes.

- Usar condones de la manera correcta cada vez que tenga sexo.

Desde el CDC recuerdan que no todas las llagas del herpes aparecen en las áreas que el condón pueda cubrir. Además, la piel puede liberar (transmitir) el virus desde áreas en las que no haya llagas de herpes visibles. Por estas razones, los condones podrían no darle protección completa contra el herpes.