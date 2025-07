Virus del herpes modificado genéticamente ofrece una nueva esperanza en melanoma avanzado intratable

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un avance prometedor en el tratamiento del melanoma avanzado está captando la atención de la comunidad médica mundial. Investigadores están explorando terapias innovadoras que combinan inmunoterapia con virus modificados genéticamente para atacar tumores que hasta ahora resultaban difíciles de tratar.

Este enfoque podría cambiar significativamente el pronóstico para pacientes con melanomas resistentes a tratamientos convencionales, abriendo nuevas esperanzas en la lucha contra uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos.

¿UNA ESPERANZA CONTRA MELANOMAS RESISTENTES?

El virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), al ser modificado genéticamente para combatir el cáncer, podría desempeñar un papel importante en el tratamiento del melanoma avanzado, según los resultados de ensayos clínicos de fase 1-2 presentados recientemente por Keck Medicine de la Universidad del Sur de California (USC) en la reunión anual de 2025 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y publicados en el 'Journal of Clinical Oncology'.

El estudio incluyó a 140 pacientes del ensayo clínico IGNYTE, que incluyó a Keck Medicine y otros centros a nivel mundial. Estos pacientes presentaban melanoma avanzado que no respondía o dejaba de responder a la inmunoterapia, que utiliza el propio sistema inmunitario del cuerpo para combatir el cáncer.

Los pacientes recibieron tratamiento con un VHS-1 genéticamente modificado en combinación con inmunoterapia (nivolumab). Al finalizar el ensayo clínico, un tercio de los participantes experimentó una reducción de sus tumores de al menos un 30%, y casi uno de cada seis pacientes experimentó una desaparición completa de sus tumores.

"Estos hallazgos son muy alentadores, ya que el melanoma es el quinto cáncer más común en adultos, y aproximadamente la mitad de los casos de melanoma avanzado no pueden controlarse con los tratamientos de inmunoterapia disponibles actualmente", apunta el doctor Gino Kim In, oncólogo médico de Keck Medicine e investigador principal del centro de ensayos clínicos de Keck Medicine. El doctor In también es miembro del comité directivo del ensayo IGNYTE y uno de los investigadores principales del ensayo.

"La tasa de supervivencia del melanoma avanzado intratable es de tan solo unos pocos años, por lo que esta nueva terapia ofrece esperanza a los pacientes que se han quedado sin opciones para combatir el cáncer".

El VHS-1 genéticamente modificado evaluado en el estudio, RP1, pertenece a una clase relativamente nueva e innovadora de fármacos de inmunoterapia contra el cáncer, conocidos como virus oncolíticos, diseñados para atacar y destruir tumores cancerosos, generando al mismo tiempo una respuesta inmunitaria antitumoral en todo el organismo. El RP1 no causa herpes.

Se le llama virus oncolítico, un tipo de inmunoterapia que funciona diferente a una vacuna, la cual normalmente previene enfermedades. Aquí, el virus se usa como una herramienta terapéutica para tratar tumores ya existentes.

CÓMO FUNCIONA ESTE NUEVO FÁRMACO CONTRA EL CÁNCER

En enero de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos otorgó revisión prioritaria a RP1 con nivolumab para pacientes con melanoma avanzado cuyo cáncer no había respondido a la inmunoterapia previa.

Al inyectarse en un tumor, el RP1 se replica, eliminando las células cancerosas y dejando intactas las sanas. Además, el RP1 estimula a los glóbulos blancos del cuerpo para que busquen y destruyan cualquier otra célula cancerosa presente.

El segundo fármaco utilizado en el estudio, nivolumab, es un tratamiento de inmunoterapia estándar para combatir el melanoma avanzado y otros cánceres que se han propagado por el organismo. Los investigadores plantearon la teoría de que nivolumab, que funciona utilizando el propio sistema inmunitario del cuerpo para combatir y destruir las células cancerosas, potenciaría el efecto potencial de RP1.

Los pacientes admitidos en el estudio ya habían recibido tratamiento con una o más terapias de inmunoterapia con resultados mínimos y debían tener más de un tumor al que se pudiera inyectar RP1. Algunos tumores se consideraron "superficiales" (es decir, visibles en la piel o justo debajo de ella) y otros se encontraban en zonas más profundas del cuerpo, como el hígado o los pulmones. Los investigadores inyectaron RP1 tanto en tumores superficiales como profundos.

DURANTE CUANTO TIEMPO TOMARON LOS DOS FÁRMACOS COMBINADOS

Durante el ensayo clínico, los pacientes recibieron una terapia combinada de RP1 y nivolumab cada dos semanas durante un máximo de ocho ciclos. Si respondían al tratamiento, continuaban con nivolumab solo cada cuatro semanas durante un máximo de 30 ciclos (o dos años).

Los investigadores midieron tanto los tumores tratados como los no tratados. Descubrieron que no solo el tamaño del tumor inyectado se redujo en un 30% en un tercio de los pacientes, sino que los tumores no inyectados de los pacientes también se redujeron o incluso desaparecieron, con la misma frecuencia y profundidad.

EL RPI ES EFICAZ PARA ATACAR EL CÁNCER EN TODO EL CUERPO

"Este resultado sugiere que el RPI es eficaz para atacar el cáncer en todo el cuerpo y no solo en el tumor inyectado, lo que amplía la eficacia potencial del fármaco porque algunos tumores pueden ser más difíciles o imposibles de alcanzar", comenta el doctor In, quien también es miembro del USC Norris Comprehensive Cancer Center , parte de Keck Medicine de la USC. El estudio también encontró que RP1 fue bien tolerado y tuvo un resultado de seguridad favorable.

Aunque es demasiado pronto para saber si los resultados positivos serán permanentes, el doctor In se muestra optimista sobre el futuro de la terapia RP1. "Creo que los virus oncolíticos abrirán un nuevo e importante enfoque para combatir el cáncer en algunos pacientes en un futuro próximo", concluye.