Virólogo del CSIC advierte de que la infección de gripe porcina en humanos "no es algo excepcional"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El virólogo e investigador en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), Aitor Nogales, asegura que "que un virus de gripe porcina infecte a humanos no es algo excepcional", pero que muchos casos no se detectan "por ser asintomáticos o porque no se realizan labores de biovigilancia" y no se llegan a descubrir, pero "no es algo extraño".

"Generalmente la infección es asintomática o causa los mismos síntomas que una gripe común, y normalmente no se transmite entre humanos, o lo hace con una eficiencia muy baja", explica en una entrevista publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Con respecto a esta gripe que se produce mayormente en los cerdos, el experto indica que esto se debe a que, por su biología, "son susceptibles de ser infectados por diferentes tipos de virus de gripe, humana, aviar, etcétera". "Por eso, el riesgo es que se conviertan en hospedador intermedio y puedan coincidir en ellos distintos virus al mismo tiempo, lo que puede favorecer la generación de nuevas variantes. Eventualmente, también podrían llevar a la formación de un nuevo virus que tenga potencial pandémico, como ocurrió en 2009", añade.

Al ser preguntado por si la vacuna contra la gripe humana confiere protección frente al virus de gripe porcina, el virólogo afirma que "habría que evaluarlo" ya que "la vacuna estacional de la gripe humana se reformula todos los años, por lo que habría que hacer un ensayo de laboratorio para validar su efectividad frente al virus porcino".

"Sin embargo, se asume que confiere una protección parcial. De hecho, vacunarse frente a la gripe estacional es una de las recomendaciones para las personas que trabajan tanto con cerdos como con aves. Eso se debe a dos razones, la primera es por si les puede proteger, aunque sea parcialmente; la segunda es para evitar que sean los trabajadores quienes transmitan a los cerdos un virus diferente al porcino, lo que podría representar un riesgo para la aparición de nuevas variantes", explica.

Para proteger a los trabajadores de las granjas porcinas de la gripe porcina el virólogo recomienda, además de la vacunación frente a la gripe estacional, "respetar las medidas de bioseguridad de las granjas, como la desinfección, la utilización de los equipos de protección individual (EPI), el lavado de manos, etcétera".

"Todas esas medidas son extremadamente importantes porque no protegen solamente frente a la gripe, sino ante otros muchos patógenos. Y confieren protección en ambas direcciones: de animal a humano, pero también de humano a animal", concluye.