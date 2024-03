Los viajes espaciales pueden generar migrañas

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los viajes espaciales y la gravedad cero pueden pasar factura al cuerpo. Un nuevo estudio ha descubierto que los astronautas sin antecedentes de dolores de cabeza pueden experimentar migrañas y dolores de cabeza de tipo tensional durante vuelos espaciales de larga distancia, que incluyen más de 10 días en el espacio. El estudio, dirigido por la Universidad de Leiden en los Países Bajos, se publica en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología .

En el estudio participaron 24 astronautas de la Agencia Espacial Europea, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Fueron asignados a expediciones a la Estación Espacial Internacional por hasta 26 semanas desde noviembre de 2011 hasta junio de 2018.

"Los cambios en la gravedad causados por los vuelos espaciales afectan la función de muchas partes del cuerpo, incluido el cerebro", comenta el autor del estudio WPJ van Oosterhout del Centro Médico de la Universidad de Leiden en los Países Bajos.

"El sistema vestibular, que afecta el equilibrio y la postura, tiene que adaptarse al conflicto entre las señales que espera recibir y las señales reales que recibe en ausencia de gravedad normal. Esto puede provocar mareos por movimiento espacial en la primera semana, de los cuales el dolor de cabeza es el síntoma más frecuente. Nuestro estudio muestra que los dolores de cabeza también ocurren más tarde en los vuelos espaciales y podrían estar relacionados con un aumento de la presión dentro del cráneo".

Antes del estudio, nueve astronautas informaron que nunca habían tenido dolores de cabeza y tres habían tenido dolores de cabeza que interferían con sus actividades diarias durante el último año. Ninguno de ellos tenía antecedentes de dolores de cabeza recurrentes ni había sido diagnosticado alguna vez con migraña. Del total de participantes, 22 astronautas experimentaron uno o más episodios de dolor de cabeza durante un total de 3.596 días en el espacio para todos los participantes.

Los astronautas completaron exámenes de salud y un cuestionario sobre sus antecedentes de dolores de cabeza antes del vuelo. Durante los vuelos espaciales, los astronautas completaron un cuestionario diario durante los primeros siete días y un cuestionario semanal cada semana siguiente durante su estadía en la estación espacial. Los astronautas informaron de 378 dolores de cabeza durante el vuelo.

Así, los investigadores descubrieron que el 92% de los astronautas experimentaron dolores de cabeza durante el vuelo, en comparación con solo el 38% de ellos que experimentaron dolores de cabeza antes del vuelo. Del total de dolores de cabeza, 170 (90%) fueron dolores de cabeza de tipo tensional y 19 (10%) fueron migrañas. Los investigadores también descubrieron que los dolores de cabeza eran de mayor intensidad y más propensos a parecerse a una migraña durante la primera semana de vuelo espacial. Durante este tiempo, 21 astronautas tuvieron uno o más dolores de cabeza para un total de 51 dolores de cabeza. De los 51 dolores de cabeza, 39 se consideraron dolores de cabeza de tipo tensional y 12 fueron similares a migrañas o probables migrañas. En los tres meses posteriores a su regreso a la Tierra, ninguno de los astronautas informó ningún dolor de cabeza.

"Se necesita más investigación para desentrañar las causas subyacentes del dolor de cabeza espacial y explorar cómo tales descubrimientos pueden proporcionar información sobre los dolores de cabeza que ocurren en la Tierra", advierte Van Oosterhout. "Además, es necesario desarrollar terapias más eficaces para combatir los dolores de cabeza espaciales, ya que para muchos astronautas este es un problema importante durante los vuelos espaciales".

Esta investigación no prueba que ir al espacio cause dolores de cabeza; solo muestra una asociación. Una limitación del estudio fue que los astronautas informaron de sus propios síntomas, por lo que es posible que no recordaran toda la información con precisión.