El urólogo François Peinado aclara el impacto en la experiencia sexual de realizarse una vasectomía

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cirujano François Peinado, urólogo especialista en cirugía reconstructiva de pene, Peyronie y medicina sexual, ha destacado que la vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos "más fiables", pues tiene una tasa de fracaso del 0,2 por ciento, y además tiene un "impacto mínimo" en la experiencia sexual de los hombres.

"La vasectomía es un procedimiento quirúrgico diseñado para proporcionar la esterilización masculina permanente mediante el corte de los conductos deferentes, los conductos que transportan el esperma desde los testículos hasta la uretra", ha explicado el experto con motivo del Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemora este viernes.

Peinado ha resaltado que esta técnica, que suele realizarse en menos de 30 minutos con anestesia local, presenta ventajas significativas frente a otros métodos anticonceptivos. Según ha señalado, su tiempo de recuperación es menor en comparación con otras opciones quirúrgicas, como la ligadura de trompas en el caso de las mujeres, y permite reanudar la rutina a los pocos días.

Desde un punto de vista económico, también resulta un método rentable. "Con el tiempo, el coste único de la vasectomía suele ser más económico que los gastos recurrentes de otras opciones anticonceptivas", ha indicado.

Asimismo, el especialista ha desmontado uno de los mitos más extendidos al señalar que la experiencia sexual de los hombres no cambia después de la vasectomía porque no afecta a los niveles de testosterona ni al deseo sexual. "La vasectomía no provoca una disminución de la libido, lo que permite a los hombres mantener sus relaciones sexuales sin interrupciones", ha apuntado.

Por otro lado, ha subrayado que la vasectomía no solo proporciona una solución permanente para la anticoncepción masculina, sino que también ayuda a aliviar la carga de la responsabilidad anticonceptiva que suele recaer en la mujer. "Esto puede mejorar la comunicación y la dinámica de la pareja, ya que ambos pueden compartir la responsabilidad de la planificación familiar", ha añadido.

EL MÉTODO TAMBIÉN TIENE RIESGOS

No obstante, Peinado ha advertido de que este método también conlleva riesgos, como son las posibles hemorragias, que se manifiestan en forma de hematoma, las infecciones que afectan en torno al uno o dos por ciento de los pacientes y requieren el uso de anibiótico, y el dolor postoperatorio que se prolonga más allá del tiempo estimado de recuperación, conocido como dolor posvasectomía.

"Otras complicaciones pueden ser el granuloma espermático, que es un bulto sensible formado por espermatozoides que se escapan de los conductos deferentes, y la epididimitis u orquitis, caracterizada por dolor e hinchazón en el epidídimo o el testículo", ha agregado. Además, el experto ha reconocido que "existe un pequeño riesgo de que los conductos deferentes vuelvan a conectarse, lo que podría dar lugar a embarazos no deseados"

Después de la vasectomía, algunos hombres pueden arrepentirse de la intervención si cambian sus deseos en cuanto a la paternidad. Esta situación puede manifestarse mediante ansiedad, problemas de identidad y depresión y, para superarla, el especialista ha recomendado acudir a consulta psicológica para llevar a cabo una estrategia de afrontamiento personalizada.

CONSIDERACIONES ANTES DE SOMETERSE A UNA VASECTOMÍA

Con el objetivo de prevenir riesgos y someterse a la intervención con el máximo de conocimiento previo, François Peinado ha aconsejado que los hombres consulten con un profesional sanitario para comprobar su historial médico y conocer si presentan alguna contraindicación o si toman algún medicamento, como los anticoagulantes, cuyo consumo sea necesario suspender previamente. Peinado ha indicado que los trastornos hemorrágicos, varicocele, hidrocele, masas escrotales o testículos no descendidos pueden contraindicar la intervención.

También ha insistido en la importancia de preparse emocional y psicológicamente dado que la vasectomía es una forma permanente de esterilización. Por ello, los hombres deben reflexionar sobre su opinión respecto a la paternidad y asegurarse de que no van a cambiar de parecer en el futuro. Además, es un asunto que debe hablarse con la pareja, ya que afecta a ambas partes.

Antes de someterse a la vasectomía, los hombres deben seguir unos preparativos prequirúrgicos específicos, como afeitarse el escroto, bañarse y organizar los cuidados postoperatorios y el transporte. Asegurarse de que estos preparativos se llevan a cabo contribuye a una experiencia quirúrgica y un proceso de recuperación más fluidos.

"Teniendo en cuenta estos factores, los hombres pueden tomar una decisión bien informada sobre la vasectomía y asegurarse de que se ajusta a sus objetivos personales y de planificación familiar", ha concluido el doctor Peinado.