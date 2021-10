La variante Delta aumenta las hospitalizaciones de embarazadas no vacunadas en Estados Unidos

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres embarazadas no vacunadas están siendo cada vez más hospitalizadas con COVID-19 en Estados Unidos por la variante Delta, según una investigación del Centro Médico UT Southwestern (Estados Unidos).

El estudio, que abarca más de 1.500 casos en el área de Dallas desde mayo de 2020, ofrece una instantánea de lo que los médicos creen que está sucediendo en las comunidades de todo el país. La investigación muestra que la proporción de pacientes embarazadas con COVID-19 que requirieron hospitalización aumentó a entre el 10 y el 15 por ciento a finales de agosto y principios de septiembre, más del doble del porcentaje del año pasado antes de la aparición de la variante Delta.

"Se trata de una tendencia preocupante, y estamos viendo estos casos principalmente en mujeres no vacunadas", advierte la doctora Emily Adhikari, autora principal del estudio, que se ha publicado en la revista científica 'American Journal of Obstetrics and Gynecology'.

Estos resultados ofrecen la primera prueba objetiva de que el número de casos y la gravedad de la enfermedad en las mujeres embarazadas aumentan por la variante del Delta. El estudio incluyó a 1.515 mujeres embarazadas diagnosticadas con COVID-19 que recibieron atención en el hospital público del condado de Dallas desde mayo de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2021.

En total, 82 pacientes tuvieron una enfermedad grave o crítica, incluyendo 10 que requirieron ventiladores, y dos muertes. La proporción de casos graves o críticos estuvo en torno al 5 por ciento hasta después del año nuevo, y luego fueron prácticamente inexistentes en febrero y la mayor parte de marzo.

Sin embargo, el aumento de la variante Delta coincidió con una nueva oleada de hospitalizaciones que alcanzó su punto máximo en agosto y principios de septiembre, incluyendo más de un tercio de los casos de COVID-19 la semana del 29 de agosto. Para entonces, la secuenciación genética realizada en la UT Southwestern mostró que casi todas las variantes locales secuenciadas eran la cepa Delta B.1.617.2. De los 82 pacientes hospitalizados desde mayo de 2020, todos menos uno no estaban vacunados.

Algunas mujeres temen que la vacuna no sea segura durante el embarazo, pero varios estudios han descartado esas preocupaciones. Las embarazadas corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones con cualquier tipo de infección respiratoria grave, por lo que estos hallazgos enfatizan aún más la necesidad de que las mujeres embarazadas y lactantes se vacunen contra la COVID-19.

"Si se exponen y se infectan, corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave a causa de esta variante Delta más reciente. Las mujeres embarazadas deben vacunarse lo antes posible", remacha Adhikari.