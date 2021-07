Las variaciones en el habla de los niños quizá no sean tan preocupantes como se piensa

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las variaciones en el habla de los niños se han atribuido tradicionalmente a los retrasos en el desarrollo, pero trabajos recientes sugieren que las razones de la variabilidad no están tan claras, y que puede ser necesario reconsiderar la necesidad de un tratamiento inmediato.

Durante la 180ª Reunión de la Sociedad Acústica de América, que se celebrará virtualmente, Margaret Cychosz, de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, aboga por la necesidad de comprender mejor estas variaciones, ya que afirma que los patrones del habla medidos por las aplicaciones de inteligencia artificial son especialmente poco fiables, ya que suelen depender de bases de datos del habla de los adultos, que es muy diferente del habla de los niños.

"Los niños tienen una anatomía más pequeña -cabezas más pequeñas, lenguas más pequeñas, tractos vocales más pequeños-, pero no son miniaturas de los adultos, así que no podemos aplicar una función simple para transformar todos los algoritmos entrenados en el habla de los adultos", explica Cychosz.

Incluso dentro de una misma población infantil, los diferentes ritmos de desarrollo, los dialectos y la exposición a los idiomas pueden provocar grandes diferencias en el habla.

"Cuando no tenemos en cuenta los idiomas y dialectos que los niños aprenden en casa, y no incluimos muestras representativas para el diseño de las pruebas estandarizadas de habla y lenguaje, a veces acabamos patologizando a los niños bilingües o a los que hablan otros dialectos, lo que definitivamente no les ayuda a alcanzar su máximo potencial", añade.

El desarrollo de una mayor base de datos del habla de los niños puede ayudar a la inteligencia artificial a superar este sesgo, pero Cychosz advierte de que los oyentes adultos también tienen que ser conscientes de estos factores y notar las sutiles diferencias en los sonidos emitidos por los niños que pueden ser imperceptibles para los adultos.

"El hecho de que un niño diga 'tatch' en lugar de 'catch' no siempre significa que no sepa o no esté intentando decir la palabra correctamente. Por el contrario, los niños están aprendiendo gradualmente a hacer esta distinción. Es un paso en el camino para hablar como un adulto", asegura.

Cychosz destaca el papel de los cuidadores en este proceso. Escuchar diferentes palabras usadas de distintas maneras es importante para el desarrollo de los niños y puede incluso ayudarles a leer a largo plazo.

"Una forma de hacerlo es hablar de cosas fuera del aquí y ahora. ¿Qué hicisteis ayer? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en el parque? --dice--. Este tipo de interacciones ayuda a los niños a construir vocabularios más amplios y a practicar la pronunciación de sonidos difíciles en nuevos contextos".