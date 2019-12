Vapear puede tener efectos similares a los de fumar en las bacterias dañinas para los pulmones

Publicado 18/12/2019 7:29:41 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vapor del cigarrillo electrónico puede tener efectos similares al humo del cigarrillo en las bacterias asociadas con enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma, según un estudio publicado en 'Respiratory Research'.

Aunque los cigarrillos electrónicos se perciben como una alternativa más segura a los cigarrillos, investigaciones recientes han sugerido que la enfermedad pulmonar aguda puede estar asociada con el uso de cigarrillos electrónicos que contienen nicotina, así como los cigarrillos convencionales.

Un equipo de investigadores de la Facultad de Farmacia de la Queen's University Belfast, Reino Unido, comparó los efectos del humo del cigarrillo y el vapor del cigarrillo electrónico sobre las bacterias que se sabe que están asociadas con la enfermedad pulmonar crónica relacionada con el tabaquismo.

Los autores cultivaron muestras de 'Haemophilus influenzae', 'Streptococcus pneumoniae', 'Staphylococcus aureus' y 'Pseudomonas aeruginosa' mientras las exponían a extractos de humo de cigarrillo (CSE) o vapor de cigarrillo electrónico (ECVE). Se cultivó un conjunto de control de cultivos bacterianos sin exponer a vapores o extractos de humo.

Los autores encontraron que la exposición a CSE o ECVE parecía no tener efectos negativos sobre el crecimiento de estas bacterias. Sin embargo, las bacterias expuestas a CSE o ECVE mostraron una mayor formación de biopelículas, un efecto no observado en bacterias no expuestas.

Las biopelículas son un colectivo de uno o más tipos de microbios y se sabe que el aumento de la formación de biopelículas está involucrado en una amplia variedad de infecciones microbianas. El hallazgo puede indicar que tanto el humo del cigarrillo como el vapor del cigarrillo electrónico aumentan la nocividad de los patógenos pulmonares comunes y promueven el establecimiento de una infección persistente.

Para investigar los cambios de nocividad, o virulencia, en bacterias expuestas a CSE o ECVE, los autores infectaron las larvas de la polilla 'G. mellonella', un modelo para la infección en humanos, con las bacterias para probar cómo esto afectaría la supervivencia de las larvas.

La 'G. mellonella' infectada con bacterias expuestas a CSE o ECVE mostró una disminución de la supervivencia en comparación con las personas infectadas con bacterias no expuestas.

En otro experimento, los autores mostraron que las células pulmonares humanas infectadas con bacterias expuestas a CSE o ECVE mostraron una mayor secreción de interleucina-8, un mediador clave asociado con la inflamación.

Deirdre Gilpin, autora de la investigación señala que "un tema recurrente de este estudio es la similitud en el efecto de la exposición al humo del cigarrillo en comparación con el vapor del cigarrillo electrónico sobre cómo se comportan las bacterias y lo dañinas que son. Los resultados indican que los efectos del vapeo sobre los patógenos pulmonares comunes puede ser similar a los de fumar".

Los autores advierten de que los extractos de humo de cigarrillo y vapor de cigarrillo electrónico utilizados en los experimentos se prepararon utilizando un método similar y, por lo tanto, pueden no reflejar diferencias en la exposición a la nicotina debido a las diferencias en el comportamiento de fumar entre fumar y vapear.

Deirdre Gilpin apunta que "los usuarios de cigarrillos electrónicos toman bocanadas más grandes y largas, en comparación con los usuarios de cigarrillos convencionales, lo que puede aumentar el suministro de nicotina. Por lo tanto, nuestro modelo puede subestimar la exposición de los patógenos respiratorios a la nicotina contenida en el vapor del cigarrillo electrónico".

Para este estudio, los autores utilizaron una marca común de cigarrillos electrónicos sin sabor agregado y las bacterias se expusieron a vapores y extractos de humo solo una vez. Se requiere más investigación para investigar el efecto de los aromatizantes de cigarrillos electrónicos y la exposición a largo plazo, apuntan los autores.