Vapear marihuana, asociado con más daño pulmonar que vapear o fumar nicotina

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los adolescentes que consumen cannabis corren un mayor riesgo de padecer síntomas respiratorios indicativos de lesiones pulmonares que los adolescentes que fuman cigarrillos o marihuana, o que consumen nicotina, según sugiere un nuevo estudio de la Universidad de Michigan (Estados Unidos).

"Pensaba que los cigarrillos electrónicos (vaping de nicotina) serían el producto de nicotina más fuertemente asociado con los síntomas respiratorios preocupantes. Nuestros datos desafían la suposición de que fumar cigarrillos o vaporizar nicotina es lo más perjudicial para los pulmones. Si controlamos el consumo de cannabis en nuestros análisis, descubrimos que hay una relación más débil entre el consumo de cigarrillos o cigarrillos electrónicos y los síntomas respiratorios en comparación con el consumo de cannabis", explica la investigadora principal del estudio, Carol Boyd, profesora emérita de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Michigan.

En cualquier caso, subraya que los resultados no significan que vaporizar nicotina o fumar cigarrillos o marihuana no sea malo. Estos productos también producen síntomas de lesión pulmonar, pero no en el mismo grado que el consumo de marihuana.

"En resumen, todo es malo, pero si además vapeas cannabis tienes un mayor número de síntomas respiratorios poco saludables que si sólo fumas cigarrillos o marihuana, o vapeas. Sin duda, los cigarrillos y los cigarrillos electrónicos no son saludables y no son buenos para los pulmones. Sin embargo, vaporizar marihuana parece aún peor", resalta Boyd.

Los adolescentes que declararon haber fumado marihuana tenían aproximadamente el doble de probabilidades de declarar "sibilancias y silbidos" en el pecho que los que no lo hicieron. El consumo actual de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y cannabis se asoció con algunos síntomas respiratorios, como la tos seca, pero la mayoría de las asociaciones no fueron significativas después de controlar el consumo de cannabis.

Los investigadores también descubrieron que el diagnóstico de asma se asociaba más fuertemente con los síntomas de futuras lesiones pulmonares que los cigarrillos, los cigarrillos electrónicos, el consumo de cannabis y el consumo de cannabis.

Una de las limitaciones del estudio es que los investigadores no tuvieron en cuenta el consumo conjunto de cannabis y cigarrillos o cigarrillos electrónicos. "Los estudios futuros deben evaluar si es la combinación de vapeo tanto de nicotina como de cannabis lo que está creando tantos problemas respiratorios. Es posible que la combinación de vaporizar cannabis junto con fumar cigarrillos sea lo que conduce a las altas tasas de síntomas respiratorios entre los jóvenes que consumen marihuana", remachan.