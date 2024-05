Los vapeadores en las mochilas, cada vez más pronto

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) advierte de que cada vez desde edades más tempranas se encuentran "vapeadores en las mochilas", como desde los ocho o nueve años, en el marco del Día Mundial sin Tabaco.

"No solamente hay vapeadores con forma de personajes conocidos de cómic o de dibujos animados, es que algunos están hechos de tal manera que se confunden con material escolar. Tienen forma de subrayadores, sacapuntas, etc. No hace falta ser muy perspicaz para pensar que esto está hecho para atraer a los menores, desde edades tempranas, y también para que se camuflen a la vista de los educadores", dice la doctora Carmen Fidalgo, secretaria de la junta directiva.

Por ello, la AEPap hace un llamamiento para aumentar la percepción de riesgo de esta forma de consumo de tabaco tanto de los niños como de sus familias. Asimismo, reclama más control de las autoridades sanitarias para evitar productos dirigidos especialmente a menores de edad.

Fidalgo explica que, en las charlas en colegios, algunos alumnos manifiestan que "su padre, su madre o algún familiar se ha desenganchado del tabaco por el uso de vapeadores, y piensan que son inocuos y no perjudiciales para la salud".

Frente a esta percepción, los pediatras explican sus compuestos tóxicos y las enfermedades con las que se puede relacionar, como cáncer, afecciones cardiovasculares, irritación de las vías respiratorias "y una enfermedad que ya está descrita como la enfermedad del vapeo y se llama evali", detalla Fidalgo.

Tal y como se expone en 'Familia y Salud', el portal de divulgación de AEPap, esta enfermedad se describió en 2019 en EEUU, cuando se observó un elevado número de ingresos de jóvenes con lesiones pulmonares asociadas a casos de vapeo (2.807 personas ingresadas con 68 fallecimientos). Los investigadores consideraron que se trataba de sustancias como el acetato de vitamina E, y existen dudas de que pudieran influir los atomizadores o calefactores.

Además de esta enfermedad y de las mencionadas, 'Familia y Salud' alerta de que el vapeo puede provocar adicción a la nicotina, efectos en el desarrollo de los circuitos cerebrales que controlan la atención y el aprendizaje en la adolescencia y también riesgos secundarios por exposición pasiva, entre otros efectos.

Pese a la evidencia científica sobre las consecuencias nocivas para la salud, los pediatras, enfermeros, educadores y familias se encuentran con obstáculos, como la "venta incontrolada, no solo en grandes superficies o perfumerías, sino a través de internet", señala la doctora Fidalgo.

Sobre todo, denuncian que haya influencers que recomienden en redes sociales este tipo de dispositivos. "Estamos viendo que el vapeo es ahora una puerta de entrada. Población que quizá no se había planteado fumar ve esto como una especie de juego y, como lo hace mucha gente a su alrededor e incluso lo publicita algún influencer, no perciben el riesgo. Esto se une a que el tabaco puede dejar un sabor desagradable en la boca, pero vapear a veces puede dejar un sabor a menta o a frambuesa", denuncia la secretaria de AEPap.

Ante esta situación, para hacer frente a la generalización de este hábito, los profesionales sanitarios que informan sobre sus riesgos en las escuelas proponen hacer hincapié no solo en los perjuicios para la salud, sino en sus efectos en el medio ambiente. "Hay una parte de nuestra sociedad, sobre todo los jóvenes, que están muy preocupados por el medio ambiente. Quizá no les preocupa tanto su propia salud, pero sí la sostenibilidad ambiental, y es una manera de llegar a ellos", indica la doctora Fidalgo. En este sentido, destaca que estos dispositivos generan residuos de alto impacto ecológico, como el plástico y las baterías.