Cómo utilizar las lentes de contacto de fantasía en Halloween sin poner los ojos en riesgo

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha alertado, de cara a la celebración de Halloween, de los riesgos que el uso de lentes de contacto cosméticas o de fantasía pueden llegar a tener sobre la visión si no se adquieren en establecimientos sanitarios de óptica y bajo la supervisión de un profesional.

En este sentido, aseguran que el uso irresponsable de estos complementos, que en muchas ocasiones no están homologados, puede llegar a provocar irritación, conjuntivitis, reacciones alérgicas y, en casos más extremos, pérdida de visión.

Según el CGCOO, estas lentes no correctoras, diseñadas únicamente para modificar la apariencia y color de los ojos, resultan fácilmente asequibles, en especial a través de Internet, en bazares, centros de belleza y otros establecimientos no autorizados en donde "no existe ningún tipo de control ni garantía de seguridad sanitaria".

Para los ópticos-optometristas, las lentes cosméticas no son las únicas, otros como el maquillaje, pelucas o antifaces también se suelen obtener en bazares o a través de Internet sin tener en cuenta las indicaciones adecuadas de empleo y mantenimiento necesarias para disminuir el riesgo de lesiones o infecciones oculares.

En esta línea, el presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), Juan Carlos Martínez, ha explicado que "las lentes de contacto cosméticas son legalmente productos sanitarios de adaptación individualizada, por lo que su manipulación y prescripción corresponden obligatoriamente a un profesional sanitario, como es el óptico-optometrista".

Para evitar cualquiera de los problemas citados, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas ha elaborado una serie de recomendaciones de cara a la celebración de Halloween.

Los profesionales aconsejan evitar adquirir estos productos en puntos de venta no autorizados, ya que "no suelen estar sujetos a ningún tipo de control o medida". Además, recomiendan acudir a un óptico-optometrista para una prescripción y adaptación individualizada.

Las lentes de contacto cosméticas suelen utilizarse como complemento de otros productos de belleza como el maquillaje, por lo que deben colocarse antes del maquillaje y retirarse tras el desmaquillaje. Además, aconsejan no utilizar las lentes cosméticas más horas de lo estipulado.

Asmimsmo, es importante limpiar las lentes de contacto de manera cuidadosa y con regularidad. Guardar las lentes en un portalentes apropiado y reemplazarlo como mínimo cada tres meses. Así como utilizar solo los productos recomendados por el óptico-optometrista para limpiar y desinfectar las lentes.

Los profesionales también recomiendan acudir al óptico-optometrista de manera regular para una revisión ocular y ante cualquier problema o molestia.

EL MAQUILLAJE PUEDE PRODUCIR INFECCIONES

La utilización inadecuada del maquillaje es otro de los focos de infección y lesión ocular. Un uso inadecuado puede favorecer la proliferación de bacterias y hongos. Por este motivo es aconsejable utilizar cosméticos indicados para el área ocular, no dejar que se cubran de polvo o se manchen, y lavarse las manos antes de maquillarse.

En cuanto a las caretas y antifaces, estos pueden limitar la visión y provocar tropezones o caídas. Lo recomendable es que cuenten con ventilación suficiente para que las lentes de contacto se mantengan al aire libre y no causen molestias, informan los profesionales.

Por otro lado, aconsejan extremar la precaución con las pestañas postizas o pelucas, ya que arrojan diminutas partículas que podrían introducirse en los ojos, así como artículos que contienen colorantes y sustancias químicas que pueden irritar la zona ocular.