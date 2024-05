El uso del preservativo cae un 24% en mayores de 40 años, según un estudio

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El uso del preservativo disminuye un 24 por ciento en los adultos con edad comprendida entre los 41 y 58 años, según revela la XII Edición del Barómetro 'Los españoles y el sexo', realizado por Control con el objetivo de dar a conocer las tendencias y retos actuales del bienestar sexual.

En concreto, según los resultados del año pasado, un 45 por ciento de los adultos de esta edad usaba el preservativo siempre que mantenían relaciones sexuales, mientras que esa cifra ha descendido al 21 por ciento un año más tarde.

Asimismo, el barómetro destaca que son los más jóvenes (18-26 años) quienes más usan el preservativo siempre o casi siempre (67%); por encima de adultos entre 27 y 41 años (55%) y adultos entre 42 y 58 años (38%). El uso es aún menor en la práctica del sexo oral, pues un 89 por ciento de los españoles no lo usa habitualmente.

En cuanto a las causas, entre los que usan el preservativo, el 58 por ciento asegura que lo hace para prevenir un embarazo no deseado, lo que significa que, incluso entre los españoles más concienciados con su uso, prevalece la función de método anticonceptivo por encima de la de método barrera frente a infecciones de transmisión sexual o ITS.

En palabras de la directora de marketing de Control en España y Portugal, Patricia Coelho, "si bien las campañas de concienciación sobre el uso del preservativo como aliado frente a las ITS se han enfocado a los más jóvenes, estos resultados ponen de manifiesto que se trata de un asunto transversal a toda la sociedad, independientemente de su edad, género y condición".

"Es fundamental seguir sensibilizando sobre el uso del preservativo como método de protección para la salud sexual, involucrando a los colectivos adultos que siguen muy activos en su práctica sexual y que con el paso del tiempo parecen olvidarse de los riesgos de mantener relaciones sin protección", explica Coelho.

CONFIANZA, "UN ARMA DE DOBLE FILO"

A este respecto, desde Control precisan que "resulta necesario analizar el tipo de relaciones afectivo-sexuales". Según los datos del XII Barómetro, el 77 por ciento de los españoles afirman tener una relación estable; 8 de cada 10 afirman que es indispensable tener cierto grado de confianza para tener sexo con una persona; y 6 de cada 10 argumentan no usar el preservativo por confiar en el buen estado de salud sexual de su pareja sexual.

No obstante, desde Control subrayan que la confianza puede ser "un arma de doble filo", ya que, en la práctica, todavía un tercio de los españoles no conocen el estado de salud de la otra persona antes de tener sexo.

A esto se une también el desconocimiento de la salud propia pues, según los recientes datos, un 29 por ciento de españoles no ha acudido nunca a un especialista a revisar su estado de salud sexual; y 6 de cada 10 españoles confiesan no haberse realizado nunca una prueba para conocer si tienen una ITS.

PÉRDIDA DE LA VIRGINIDAD CADA VEZ MÁS TEMPRANA

Los españoles pierden la virginidad, de media, a los 18 años, coincidiendo con la mayoría de edad, un dato que se mantiene estable frente a años anteriores. Sin embargo, los resultados del 'Barómetro de Control' de 2024 revelan que cada vez se pierde la virginidad antes.

En este sentido, la mitad (50%) de los jóvenes encuestados de la generación Z (los nacidos entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década de 2010) afirma haber perdido la virginidad entre los 14 y los 17 años; mientras que el 45 por ciento de los adultos de la generación X (entre 1965 y 1981), en su mayoría, afirman haberla perdido entre los 18-21 años.

Desde ese momento, el sexo se convierte en una pieza importante en la vida de los españoles, pues si hubiera que evaluar la importancia del sexo en su vida, la mayoría lo sitúa en un notable (7) y un 53 por ciento lo practica entre 1 y 3 veces por semana. Aun así, consideran que tienen menos sexo del que les gustaría: solo el 2 por ciento tiene sexo a diario, pero a más del 20 por ciento le gustaría poder hacerlo.

No obstante, los españoles se masturban más veces de las que tienen sexo. En concreto, el 8 por ciento de los españoles confiesa masturbarse a diario frente al 2 por ciento que afirma tener sexo a diario; y el 26 por ciento se masturba entre 2 y 3 días a la semana frente al 5 por ciento que tiene sexo con esa frecuencia.

Así, el 94 por ciento de los españoles afirman haberse masturbado alguna vez y, aunque 8 de cada 10 españoles prefieren mantener relaciones sexuales con otra persona a masturbarse, más de la mitad de los españoles le otorga también un notable (7) a la masturbación, situando el autoplacer al mismo nivel de importancia que el sexo en sus vidas.

Si bien las mujeres se masturban igual que los hombres, lo hacen con menor frecuencia. El 14 por ciento de los hombres se masturba diariamente frente al 3 por ciento de las mujeres; el 34 por ciento de los hombres se masturba entre 2 y 3 días por semana frente el 18 por ciento de las mujeres.

Para la búsqueda del placer, tan sólo un 9 por ciento de los españoles reconoce haber acudido a contenidos audiovisuales y pornográficos como fuente de información, aunque un 85 por ciento confiesa haber consumido este contenido en alguna ocasión de manera recreativa, siendo los 15 años la media de edad en la que los españoles lo consumen por primera vez.

Para el XII Barómetro de Control 'Los españoles y el sexo' se utilizaron un total de 2.000 encuestas a nivel nacional de hombres y mujeres de entre 18 y 58 años, entre marzo y abril de este año 2024.