Trucos para cuidar tus alineadores, retenedores y férulas

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía GSK ofrece algunos consejos para cuidar de las ortodoncias removibles o férulas, entre los que destacan la advertencia de que el agua no es suficiente para limpiar el aparato dental, y la recomendación de no lavarlos con pasta de dientes o colutorio, entre otros.

Así, afirman que, al igual que la dentadura, el aparato dental necesita un cuidado específico que permita el cuidado de boca, dientes y encías, por lo que el agua no es suficiente. Para ayudar a reducir la acumulación de bacterias, recomiendan limpiar el aparato diariamente introduciendo en la rutina diaria un producto específico con actividad antimicrobiana.

Asimismo, también advierten sobre la importancia de no cepillar estos alineadores, retenedores o férulas con pasta de dientes, ni limpiarlo con enjuague bucal. Así, recuerdan que el cepillado con pasta de dientes puede llegar a generar arañazos en el material del aparato dental, es decir, microsurcos donde pueden proliferar bacterias, pudiendo afectar a la salud bucodental. El enjuague bucal, afirman, también puede dañar el material de la férula.

Asimismo, tampoco se debe poner el aparato en agua demasiado caliente o hirviendo. El calor extremo dañará el retenedor, alineador o férula haciendo que se deforme. Otra recomendación es llevar siempre el estuche de la ortodoncia encima. "Después de la boca, el siguiente lugar más seguro para tu ortodoncia invisible o retenedor es su estuche o caja, donde deberías guardarlo siempre que te lo quites", afirman. "Una opción puede ser conseguir varios estuches que te ayudarán a tenerlos siempre localizados", aconsejan.

En relación a esto último, recuerdan la importancia de limpiar no solo el aparato, sino también el estuche, una vez al día, ya que en él se pueden acumular gérmenes. Para ello se puede utilizar jabón neutro con agua tibia, con la ayuda de un cepillo de dientes para alcanzar todos los espacios de la caja.

Por otro lado, aconsejan usar las dos manos cuando al poner o quitar aparato dental removible, y recuerdan que hay que lavar las manos antes de quitarlo o ponerlo.

En caso de fractura de la ortodoncia, han avisado de que "la idea la auto-reparación no es buena". "No te sientas tentado a utilizar pegamentos domésticos ya que muchos de ellos contienen sustancias que no deben ingerirse ni entrar en contacto con el interior de tu boca", aseguran. Por ello, recomiendan pedir siempre consejo al dentista.

Por otro lado, debido a que, a algunas personas, los alineadores y retenedores les causan sequedad en la boca y en los labios durante la noche, recomiendan tener siempre a mano un vaso de agua en la mesilla de noche. Como solución a los labios secos o agrietados, aconsejan un poco de bálsamo labial o vaselina antes de dormir.

Por último, defienden la importancia de confiar en el dentista, ya que este no solo ayudará a elegir el aparato dental que más conviene y se ajuste a las necesidades de cada paciente, sino que también proporcionará consejo en el momento de remplazarlo. Y, sobre todo, dará soluciones más concretas a los problemas que vayan surgiendo en el día a día.