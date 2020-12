Los triglicéridos y el colesterol aumentan el riesgo de cardiopatías, según un estudio

Cholesterol in the blood

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology' ha mostrado que altos niveles de triglicéridos y de colesterol remanente aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo, incluso aunque se siga el tratamiento habitual para controlar los niveles de colesterol en sangre.

Investigadores del Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), del Hospital Clínic de Barcelona y del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición han realizado un seguimiento durante cinco años en 6.900 pacientes de una edad media de 67 años, con sobrepeso u obesidad y, en casi la mitad de los casos, con diabetes.

El estudio ha demostrado que un incremento de 10 mg/dl de las concentraciones de triglicéridos en sangre hace crecer un 4% el riesgo de sufrir patologías cardiovasculares; y en el caso de colesterol remanente, el riesgo aumenta hasta el 21%.

"Los resultados del estudio sugieren que, en individuos de alto riesgo cardiovascular y con un colesterol LDL bien controlado, las siguientes dianas terapéuticas podrían ser los triglicéridos y, sobre todo, el colesterol remanente", ha explicado una de las firmantes del estudio, la doctora Montse Fitó.

El también autor del estudio, doctor Emilio Ortega, ha declarado que el trabajo realizado "abre la puerta a plantear ensayos clínicos que respondan a la pregunta de si el colesterol remanente o los triglicéridos tienen que ser la diana terapéutica preferente en pacientes con alto riesgo cardiovascular y niveles de colesterol LDL adecuados o, alternativamente, se tiene que perseverar en la reducción de este".