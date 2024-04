Un tratamiento de irradiación con plasma promueve una curación ósea más rápida

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fracturas desplazadas o complejas requieren cirugía y posiblemente tiempos de recuperación prolongados mientras el paciente permanece parcial o totalmente inmovilizado. Con el objetivo de acortar los tiempos de recuperación, un grupo de investigación dirigido por la Universidad Metropolitana de Osaka (Japón) se está centrando en la irradiación de plasma como método de tratamiento para acelerar la curación ósea. Los hallazgos se publican en 'PLOS ONE'.

Kosuke Saito del Departamento de Cirugía Ortopédica, un estudiante graduado de la Escuela de Medicina, el profesor asociado Hiromitsu Toyoda y el profesor Hiroaki Nakamura, y el profesor Jun-Seok Oh de la Escuela de Ingeniería, estuvieron entre los investigadores que utilizaron ratas de laboratorio para su experimento.

Los investigadores rompieron las patas de las ratas de dos maneras. Un grupo de 24 ratas tenía fracturas normales que generalmente son fáciles de curar. El otro grupo de 20 ratas tenía fracturas conocidas como pseudoartrosis, donde la curación suele ser prolongada o no ocurre. Luego, algunas fueron irradiadas con plasma no térmico a presión atmosférica, lo que no ofreció al grupo de fracturas normales ninguna ventaja significativa, pero aumentó el tiempo de curación y recuperación de las ratas con fracturas no consolidadas. La fuerza de las áreas curadas de las ratas no sindicalizadas irradiadas también fue aproximadamente 3,5 veces más fuerte que la de las no irradiadas.

Además, el estudio in vitro de células preosteoblásticas irradiadas con plasma durante 5 a 15 segundos mostró que la actividad de una proteína que es un indicador de la diferenciación de los osteoblastos aumentó, lo que indica que la maduración de estas células formadoras de hueso estaba progresando.

"La colaboración entre los campos de la medicina y la ingeniería crea nuevas tecnologías médicas que nunca antes habían existido", declara el profesor Toyoda. "En el futuro, se espera que la combinación de este método de tratamiento con los tratamientos actuales para fracturas contribuya a una fusión ósea más fiable y tiempos de recuperación más cortos", concluye.