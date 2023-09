El tratamiento antihipertensivo continuado a lo largo de la vida podría prevenir la demencia

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney (Australia) han publicado en la revista 'JAMA' un estudio que apunta que el tratamiento antihipertensivo continuado a lo largo de la vida es una parte importante de la prevención de la demencia.

Este metaanálisis, que incluye datos de 34.000 adultos mayores en 17 estudios, ha descubierto que el uso de antihipertensivos se asocia con un menor riesgo de demencia en comparación con los individuos con hipertensión no tratada a lo largo de todas las edades en las últimas etapas de la vida. Los individuos con hipertensión tratada no presentaron un mayor riesgo de demencia en comparación con los controles sanos.

La hipertensión es el factor de riesgo más prevalente de demencia y afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo. La hipertensión en la mediana edad se asocia con un aumento del riesgo de demencia por todas las causas de aproximadamente un 60 por ciento y un aumento del riesgo de demencia de Alzheimer de aproximadamente un 25 por ciento. Sin embargo, en la tercera edad, esta asociación no se ha observado de forma consistente, y la mayoría de los estudios no han encontrado ninguna asociación o han encontrado que una mayor presión arterial sistólica (PAS) o diastólica (PAD) se asociaba con un menor riesgo de demencia.

El análisis incluyó 17 estudios con 34.519 adultos mayores residentes en la comunidad (20.160 mujeres) con una edad media de 72,5 años y un seguimiento medio de 4,3 años. En el análisis principal, parcialmente ajustado, que incluyó 14 estudios, los individuos con hipertensión no tratada tenían un 42 por ciento más de riesgo de demencia en comparación con los controles sanos y un 26 por ciento más de riesgo en comparación con los individuos con hipertensión tratada.

Además, los individuos con hipertensión tratada no presentaron un aumento significativo del riesgo de demencia en comparación con los controles sanos. La asociación del uso de antihipertensivos o del estado de hipertensión con la demencia no varió con la PA basal. No hubo asociación significativa de la PAS o PAD basales con el riesgo de demencia en ninguno de los análisis. Asimismo, no hubo interacciones significativas con la edad, el sexo o el grupo racial en ninguno de los análisis.

Como conclusión, en este metaanálisis con datos de 16 países, se encontró que la hipertensión era un factor de riesgo asociado con la demencia en la vejez. El uso de antihipertensivos se asoció con una disminución del riesgo de demencia en personas con hipertensión al final de la vida; por lo tanto, la reducción del riesgo de demencia puede ser uno de los múltiples objetivos del tratamiento antihipertensivo al final de la vida (por ejemplo, prevención de cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica).