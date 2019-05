Los trasplantes fecales pueden ser la mejor respuesta a bacterias resistentes a antibióticos

Publicado 30/04/2019 10:49:32 CET

Hay varias compañías con ensayos clínicos de trasplantes fecales que podrían llevar este tratamiento al mercado a partir de 2020

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El trasplante de microbiota fecal de un donante humano en el colon de un paciente infectado con 'Clostridiiodes difficile' (C. diff) puede ser el mejor tratamiento para aquellos que no reciben ayuda de los antibióticos dirigidos contra 'C. diff', según una investigación de la Clínica Mayo (EEUU) publicada en 'El diario de la Asociación Americana de osteopatía'.

Según afirman en el artículo, 'C. diff' es la infección adquirida en el cuidado de la salud más común en los Estados Unidos. Afecta a casi medio millón de pacientes cada año y se convierte en una infección recurrente en casi un tercio de ellos. Incluso, si no se trata, 'C. diff' puede conducir a sepsis y muerte.

El especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Mayo y autor principal de este artículo, el doctor Robert Orenstein, ha afirmado que "hace veinticinco años las infecciones por 'C. diff' eran más fáciles de controlar y, a menudo, se resolvían con la suspensión del antibiótico iniciador". Sin embargo, continúa, "estas infecciones se han vuelto cada vez más comunes y perniciosas".

El tratamiento estándar y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) para 'C. diff' es un curso de vancomicina oral, un antibiótico. Sin embargo, explican en el artículo, incluso los medicamentos utilizados para eliminar 'C. diff' pueden perpetuar la infección al matar a los microbios beneficiosos. Sobre esto, el doctor Orenstein asegura que "se han desarrollado antibióticos más nuevos que se dirigen más específicamente a 'C. diff' pero pueden ser prohibitivos".

Asimismo, continúa explicando, a diferencia de los antibióticos, que son destructivos por definición, los trasplantes fecales o las terapias de reemplazo microbiano, repoblan el intestino con un grupo diverso de microbios que pueden bloquear la espora de 'C. diff' de germinar y propagar enfermedades a través de sus toxinas.

Los trasplantes tienen varios métodos de administración, que incluyen enemas, cápsulas e instilación directa, para reemplazar la flora diversa que mantiene la salud y mejora el metabolismo.

Actualmente, según afirma el artículo, no hay productos de trasplante fecal aprobados por la FDA y la realización de trasplantes fecales se considera un procedimiento de investigación. Sobre esto, el doctor Orestein señala que hay varias compañías con productos en ensayos clínicos de Fase 3 que podrían llegar al mercado a partir de 2020.

Por este motivo, el doctor insta a los proveedores de atención médica a remitir a los pacientes con 'C. diff' recurrente para estos ensayos. Mientras tanto, la FDA reserva trasplantes fecales para pacientes que han experimentado una segunda recurrencia (tercer episodio) de infección por 'C. diff'.

LOS PACIENTES ANCIANOS SON ESPECIALMENTE VULNERABLES

Según los investigadores, 'C. diff' es común en entornos de atención médica y espacios públicos y rara vez causa problemas en personas con microbiota intestinal y sistemas inmunológicos saludables. Sin embargo, las personas que ya están enfermas y que toman antibióticos, quimioterapia o inhibidores de la bomba de protones, que alteran enormemente el ecosistema intestinal, están en riesgo. Los pacientes ancianos son especialmente vulnerables.

El doctor Orenstein espera que las nuevas opciones de tratamiento mejoren los resultados, pero "los médicos deben asumir una mayor responsabilidad en la prevención".

"Una de las cosas más efectivas que pueden hacer los médicos es hacerse más responsables con las preinscripciones de antibióticos", asegura el doctor Orenstein. "Eso significa solo recetar cuando están claramente indicados, no para resfriados o infecciones sinusales virales. También se debe ser especialmente juicioso con los pacientes ancianos", concluye.