La transmisión perinatal del VIH puede provocar déficits cognitivos

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La transmisión perinatal del VIH a los recién nacidos se asocia con graves déficits cognitivos a medida que los niños crecen, según un análisis detallado de 35 estudios realizados por neurocientíficos del Centro Médico de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).

El hallazgo ayuda a identificar las regiones geográficas y los factores que pueden ser importantes para los resultados del desarrollo cerebral relacionados con la infección perinatal por VIH: la transmisión del VIH de madre a hijo durante el embarazo, el trabajo de parto y el nacimiento, o la lactancia. Los hallazgos se publican en 'eClinicalMedicine'.

Principalmente debido a los avances en las terapias antirretrovirales, el SIDA, causado por la infección por VIH, se ha convertido en gran medida en una enfermedad crónica en lugar de una afección potencialmente mortal. En todo el mundo, hay casi 3 millones de niños y adolescentes que viven con el VIH y cada año se producen más de 300.000 nuevas infecciones por el VIH.

"A pesar de lograr una tasa de transmisión perinatal del VIH inferior al uno por ciento, EE. UU. continúa enfrentando disparidades raciales y étnicas en la infección perinatal por el VIH que requieren un compromiso continuo para eliminarlas", contextualiza el autor principal del estudio, Xiong Jiang, profesor asociado del Departamento de Neurociencia del Centro Médico de la Universidad de Georgetown. "Aún más preocupantes son las brechas en el diagnóstico y tratamiento de la infección perinatal por VIH en países de ingresos bajos y medianos, que son el resultado de disparidades en el acceso a la atención, la adquisición de medicamentos antirretrovirales, una supresión viral subóptima, especialmente en niños pequeños, y altas tasas. de comorbilidades importantes como la tuberculosis y la desnutrición".

Para comprender mejor el impacto de la enfermedad perinatal por VIH en el desarrollo cognitivo, en un estudio de metaanálisis dirigido por Sophia Dahmani, estudiante de medicina de tercer año en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown, los investigadores analizaron los resultados de casi tres docenas de estudios publicados entre 2012 y 2023 que incluyeron a más de 4000 personas con infección perinatal por el VIH, más de 2300 personas expuestas al VIH pero no infectadas y casi 2500 personas no infectadas y no expuestas al VIH. Los investigadores basaron sus análisis cognitivos en las puntuaciones neurológicas de los niños cuando alcanzaron una edad promedio de alrededor de 11 años.

El estudio se centró en las puntuaciones de las pruebas de tres dominios cognitivos que se correlacionan estrechamente entre sí y desempeñan papeles cruciales en el desarrollo infantil: la función ejecutiva, que genera planes, soluciones a problemas y organiza estructuras que guían las acciones futuras; memoria de trabajo, que es la forma en que alguien procesa, usa y recuerda información a diario; y la velocidad a la que alguien procesa la información.

En comparación con los dos grupos no infectados, los niños y adolescentes con infección perinatal por VIH tuvieron deficiencias significativas en la velocidad de procesamiento (una puntuación 'Hedge' de -.64, donde -.2 es un efecto pequeño, -.5 es un efecto medio y -. 8 es un efecto grande), memoria de trabajo (-0,69) y función ejecutiva (-0,35). Análisis adicionales sugirieron que el déficit de velocidad de procesamiento se correlacionaba negativamente con el ingreso nacional bruto (INB) per cápita de un país; en otras palabras, cuanto menor era el INB per cápita de ese país, más gravemente afectaba la velocidad de procesamiento para las personas con VIH perinatal que viven en ese país.

"Hay muchas maneras de ayudar a los niños y adolescentes que viven con el VIH a recibir una educación de alta calidad para que puedan tener una vida constructiva e independiente", afirma Jiang. "La introducción de programas de educación infantil, adaptaciones académicas mediante las cuales los maestros brindan más tiempo durante los exámenes para tener en cuenta las velocidades de procesamiento reducidas y programas de capacitación para cuidadores podrían ayudar a mejorar los resultados cognitivos y funcionales a largo plazo de estos niños y adolescentes".

Los investigadores dicen que una dirección futura en este campo es fomentar mejores y más amplios estudios sobre el VIH perinatal en más países para que los expertos no tengan que depender de la combinación de múltiples estudios más pequeños para sus análisis. Concluyen que esto requerirá esfuerzos de colaboración de la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y los gobiernos de países de ingresos bajos y medianos, así como de ingresos altos.