Las transfusiones de glóbulos rojos pueden mejorar los resultados en pacientes con anemia y ataques cardíacos

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Si bien las indicaciones de la transfusión de glóbulos rojos son controvertidas para las personas hospitalizadas con un ataque cardíaco, un nuevo estudio presentado por la Asociación Estadounidense del Corazón sugiere que un enfoque de transfusión ampliado puede tener beneficios.

El estudio, publicado en 'The New England Journal of Medicine' el pasado mes de noviembre, es un ensayo controlado aleatorio de más de 3.500 personas. Estudios anteriores sobre estrategias de transfusión para personas hospitalizadas con un ataque cardíaco han arrojado resultados contradictorios. Los médicos pensaron que realizar más transfusiones de sangre aumentaría la cantidad de oxígeno para el corazón y mejoraría los resultados.

Sin embargo, realizar más transfusiones de sangre puede aumentar el riesgo de sobrecarga de líquidos e infecciones raras. Esta incertidumbre sobre cuándo transfundir a los pacientes con ataque cardíaco llevó a este ensayo llamado Isquemia y Transfusión de Miocardio (MINT).

"Un recuento bajo de glóbulos rojos o anemia es común entre las personas hospitalizadas con un ataque cardíaco. Creemos que nuestros resultados sugieren que un enfoque de transfusión más liberal puede ser beneficioso para estos pacientes sin riesgos significativos", explica el autor del estudio, Jeffrey L. Carson, rector y profesor distinguido de medicina en la Facultad de Medicina Rutgers Robert Wood Johnson en New Brunswick, Nueva Jersey.

En el ensayo MINT, la anemia se definió como una concentración de hemoglobina inferior a 10 g/dl. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a una estrategia de transfusión restrictiva o liberal. En la estrategia de transfusión liberal, se transfundieron glóbulos rojos para mantener la hemoglobina en 10 g/dl o más hasta el alta hospitalaria o durante 30 días. En la estrategia de transfusión restrictiva, la transfusión se permitía sólo cuando la concentración de hemoglobina era inferior a 8 g/dL y se recomendaba fuertemente cuando la concentración de hemoglobina era inferior a 7 g/dL o para síntomas cardíacos no controlados con medicamentos.

El análisis encontró que 295 (16,9%) de los 1.749 participantes en el grupo de prueba de transfusión restrictiva experimentaron un ataque cardíaco recurrente o muerte en comparación con 255 (14,5%) entre 1.755 participantes en el grupo de transfusión liberal.

La muerte cardíaca fue más común en las personas tratadas con una estrategia de transfusión restrictiva (5,5%) en comparación con la muerte entre los tratados con la estrategia liberal (3,2%). Mientras que la insuficiencia cardíaca y otros resultados clínicos a los 30 días fueron similares en ambos grupos, lo que sugiere que no existe un riesgo indebido con transfusiones más liberales.

"Los resultados del estudio requieren una interpretación matizada. Si bien el ensayo no produjo una diferencia estadísticamente significativa entre las dos estrategias de transfusión para el resultado primario, los resultados sugieren la posibilidad de beneficios liberales de la transfusión sin riesgos indebidos. Los resultados del MINT sugieren que una estrategia liberal de transfusión puede ser el enfoque más prudente para los pacientes con ataque cardíaco y anemia", señala.

ANTECEDENTES Y DETALLES DEL ESTUDIO

El ensayo controlado aleatorio inscribió a 3.506 participantes de 144 hospitales de Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, Nueva Zelanda y Australia entre abril de 2017 y abril de 2023. Todos los participantes (edad promedio 72 años; 45% mujeres; 55% hombres) tuvieron un ataque cardíaco y niveles de concentración de hemoglobina inferiores a 10 g/dL. La concentración normal de hemoglobina es de 12 a 13 g/dL.

Muchos participantes también tenían otras condiciones de salud, incluidos antecedentes de ataque cardíaco (33%), insuficiencia cardíaca (30%), diabetes (54%) y enfermedad renal (46%).

El criterio de valoración principal del ensayo fue la combinación de muerte por todas las causas y ataque cardíaco recurrente durante los 30 días posteriores a la aleatorización del ensayo.

Los resultados secundarios incluyeron los componentes individuales del resultado primario y la combinación de muerte por todas las causas, ataque cardíaco, revascularización coronaria no programada debido a síntomas cardíacos recurrentes o reingreso al hospital por un diagnóstico relacionado con el corazón dentro de los 30 días. La causa de muerte se clasificó como cardíaca, no cardíaca o indeterminada. Otros resultados del ensayo incluyeron insuficiencia cardíaca e infección.

Los resultados de MINT deben interpretarse con cautela porque los análisis no se ajustaron para múltiples pruebas estadísticas, dijo Carson. Otras limitaciones incluyen que los médicos tratantes sabían a qué estrategia fueron asignados los participantes, y no todos los participantes fueron dados de alta con niveles de concentración de hemoglobina superiores a 10 g/dL en el grupo de transfusión liberal.

Con frecuencia, esto se debió al criterio clínico, como preocupaciones sobre la sobrecarga de líquidos y el momento del alta hospitalaria. Además, el infarto de miocardio recurrente fue el único resultado confirmado por un comité independiente y, por lo tanto, el equipo de investigación del hospital del estudio clasificó la causa de la muerte.

No obstante, "se necesitan investigaciones futuras para resolver aún más la controversia en torno a las decisiones de transfusión para personas con anemia y ataque cardíaco", concluye la investigación.