Toni Pérez, fisioterapeuta: "El entrenamiento de fuerza es igual de importante que lavarse los dientes"

MADRID, 29 May. (EDIZIONES) -

Muchas de las lesiones que nos hacemos son por falta de información, por no hacer caso a nuestro cuerpo de las señales que nos envía, y que en gran parte de las ocasiones desconocemos. Ahora que llega el buen tiempo son muchos los que por fin se animan a practicar deporte con mayor regularidad y al aire libre, algo que está muy bien, pero siempre y cuando se tengan en cuenta unas pautas básicas para no lesionarse.

Es por esto por lo que en Europa Press Salud Infosalus entrevistamos a Toni Pérez, que es fisioterapeuta, y más conocido en redes sociales como '@fisioteduca', que precisamente acaba de publicar 'No te lesiones más' (Libros Cúpula); un manual "para entender nuestro cuerpo, evitar lesiones, y recuperarnos como un profesional".

Reconoce que muchas de las lesiones que padecemos son por falta de información, pero también por no hacer caso a nuestro cuerpo de las señales que nos envía, y que muchas veces no conocemos. "Cuando uno hace deporte con frecuencia conoce sus límites y entonces muchas veces supera esa tolerancia y por tanto nos lesionamos con frecuencia", remarca.

EL REMEDIO PARA NO LESIONARSE: ESTAR ACTIVO

Entre esas señales de alarma a las que hacer caso apunta en primer lugar al dolor, "el sistema de alerta de nuestro cuerpo", al mismo tiempo que Toni Pérez señala a la pérdida de movilidad, o de capacidades, como a la pérdida de fuerza, así como la inflamación.

Aunque este fisioterapeuta admite que en muchas ocasiones es imposible no lesionarse, sí que destaca que si se es sedentario, o por el hecho de ser joven el creer que no hace falta hacer deporte "es uno de los mayores errores de tu vida", "como el no moverte".

"Por eso la gran premisa para no lesionarse es mantenerse activo de verdad, alejarse del sedentarismo e introducir en tu rutina siempre el entrenamiento de fuerza, que es igual de importante que lavarse los dientes", sostiene Toni Pérez.

¿QUÉ DEPORTE ES MEJOR?

Eso sí, este experto lo tiene claro y apuesta por que para mantenernos activos se debe realizar aquel deporte que no de pereza, sino con el que se disfrute. Aparte, aconseja no obsesionarse con la rutina deportiva.

"Lo óptimo son dos días a la semana que entrenes tu fuerza, y que tengas un mantenimiento activo. A partir de ahí se debe fomentar el trabajo de resistencia. No sólo es levantar nuestro peso corporal, sino también la resistencia cuando andamos o corremos, porque esto tiene transferencia en el día a día a estar menos cansado o más motivado, así como una mayor autoestima", resalta Pérez.

No hay que ser dogmático, por otro lado, según prosigue, y a su juicio la mejor forma de entrenar la fuerza no siempre es en el gimnasio, y pone de ejemplos la calistenia, la fuerza que se gana haciendo pole dance, o en un parque de barra, entre otras opciones.

"Para proteger a nuestro cuerpo de lesiones debemos ser activos desde el punto de vista consciente de lo que hacemos. Si sales a correr con frecuencia antes o después te vas a lesionar si no metes entrenamiento de fuerza", reitera este fisioterapeuta.

En este contexto, le preguntamos por las lesiones más frecuentes apuntan las de espalda, "la lumbalgia famosa es la mayor causa de discapacidad y de baja laboral en el ser humano".

CONSEJOS SI QUIERES INICIARTE EN EL DEPORTE AHORA

Pero también, y ahora que volvemos a estar en la época más calurosa del año, le pedimos que nos aporte una serie de consejos para iniciarnos en el deporte en esta época del año, y remarca:

1. Abraza el proceso: a nivel mental es el primer paso que hay que dar, huir de la obsesión en el deporte, y más con las redes sociales que está muy presente; por lo que aconseja darse cuenta de que hay que disfrutar con la práctica deportiva y según subraya esto lleva un tiempo.

2. Darte tiempo y respetar el proceso, ser consciente de que no se obtienen los primeros beneficios ya, sino que lo importante es el progreso, y se ha instaurado un hábito.

3. Acordarse de entrenar fuerza siempre.

4. No dejarse llevar por la motivación, no hace falta ir todos los días a entrenar porque siempre hay que respetar los tiempos de descanso.