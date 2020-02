Todo lo que hay que hacer si tienes tortícolis

MADRID, 25 Feb. (EDIZIONES) -

El dolor de cuello es uno de los principales motivos de consulta en pacientes en edad laboral. De hecho, los expertos suelen relacionar las causas de esta patología muy directamente con la actividad profesional de cada persona.

Aparte de la posición en el trabajo, delante del ordenador, el uso de nuevas tecnologías a todas horas con tablets, smartphones, por ejemplo, hacen que la postura de la cabeza sea muy prolongada con flexión del cuello durante muchas horas; "un problema de dolor cervical que también está empezando a aparecer en adolescentes", según afirma el doctor Ignacio Álvarez, traumatólogo del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, en una entrevista con Infosalus.

A su juicio, hay que resalta que el dolor cervical, a pesar de que en ocasiones se vuelve pesado, se puede considerar como un proceso "benigno", que en la mayoría de las veces se trata de manera conservadora y lo realmente raro es que precise de cirugía para resolver el problema de base.

Así, el traumatólogo precisa que los casos más severos de dolor de cuello se conocen como 'tortícolis'. "'Tortícolis' significa 'cuello torcido' y sería el cuadro más severo del dolor cervical, dado que ya no es sólo dolor, sino también la limitación en la movilidad del cuello por un espasmo en su musculatura. La aparición es brusca, 'me levanté de la cama sin poder mover el cuello', 'estaba con molestias y de repente me quedé con el cuello torcido', aunque también hay causas más raras de tortícolis, que tienen origen neurológico", valora.

El dolor de la tortícolis muchas veces empieza con síntomas previos de dolor cervical, después de haber estado con una postura mantenida con el cuello o realizando actividades repetidas, movimientos repetitivos con los brazos, esfuerzos, por ejemplo, según precisa el también jefe asociado del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y responsable de la Unidad de Columna.

Además, destaca que no siempre que tenga lugar una tortícolis hay que pensar que de base hay un problema estructural en la columna cervical. "Quiero recalcar en este punto que la columna cervical tiene una gran movilidad y se pueden apreciar problemas degenerativos a partir de los 25 años, y no por ello suponga que sea patológico. Una articulación sometida al uso tiende a desgastarse, pero estamos diseñados para que esos discos cervicales nos puedan aguantar una larga vida", advierte el especialista de Quirónsalud Madrid.

NO SÓLO ES UN PROBLEMA DE ADULTOS

Desde el Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona advierten de que la tortícolis no es sólo un problema de la edad adulta, sino que también pueden padecerla muchos niños, que por ejemplo se quejan de dolor de cuello después de echar la siesta en el sofá o bien de quedarse a dormir en otra casa.

"Esto es debido a que cuando dormimos en una postura nueva o incómoda, los músculos y ligamentos del cuello o de la columna vertebral cambian de posición, lo que provoca dolorosos tirones musculares o distensiones de ligamentos", agrega el hospital catalán.

Es más, indica que algunos niños también desarrollan tortícolis cuando están acatarrados o afectados por infecciones de garganta, debido al dolor provocado por la inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. "Aunque se trata de una afección incómoda y molesta, no suele ser nada por lo que nos debamos preocupar", aseguran.

SEÑALES DE ALARMA PARA ACUDIR A URGENCIAS

En esta línea, el doctor Álvarez remarca que de por sí una tortícolis es una situación muy incómoda, aunque no por ello considera que debe motivar siempre una consulta de Urgencias. "Sí que es señal de alarma en la tortícolis el que ésta se acompañe de mareos, de cefalea intensa, o que el dolor se le irradie a los brazos y tenga alteraciones de la sensibilidad o en la fuerza de las manos", avisa el especialista.

En cuanto a cómo mejorar un cuadro de tortícolis, el doctor Ignacio Álvarez, traumatólogo del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid enumera las siguientes medidas:

1.- El reposo relativo 24 -48 horas, con calor local y analgésicos suele mejorar rápidamente.

2.- Si el espasmo es intenso que uno nota incluso con calor, le puede ayudar alternar frío con calor en la zona.

3.- El uso de miorrelajantes está discutido, pero bajo supervisión médica puede estar indicado.

4.- Cuando pase la fase aguda del dolor se puede beneficiar de tratamiento con fisioterapia cervical con tratamiento específico y ejercicios isométricos.