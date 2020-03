El tiempo de paseo de mascotas no está limitado, pero los dueños no debe interactuar durante el Estado de Alarma

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha precisado que el tiempo para pasear a las mascotas debe ser el habitual y que no se ha establecido limitación alguna pero, en este contexto, lo que sí debe cambiar son los hábitos de interrelación entre los dueños.

Durante la rueda de prensa para actualizar los datos de la emergencia sanitaria por COVID-19 en España, Simón ha indicado que el tiempo de paseo es "el habitual" pero la diferencia es "la forma de relacionarse entre los dueños de mascotas entre sí".

"Es lo que no interesa. Si no queremos que haya un contacto directo entre personas infectadas, no podemos tener el mismo hábito y actitudes de relación entre los dueños de mascotas", ha manifestado.

Una de las excepciones que permite el confinamiento decretado por el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus es salir de casa para pasear a las mascotas.