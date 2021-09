The Lens lanza un proyecto para permitir el acceso abierto al conocimiento de la innovación ahora cerrado y patentado

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

The Lens ha anunciado este martes el lanzamiento del Proyecto de Acción Colectiva, una iniciativa de varios años de duración para facilitar el conocimiento de la innovación abierta para resolver problemas de forma conjunta, con el objetivo de "sustituir el conocimiento de la innovación cerrado y patentado por el conocimiento público abierto, reutilizable y compartible".

Con esta iniciativa, lanza una actualización masiva para proporcionar la primera plataforma integrada de investigación y patentes abiertas del mundo con más de 120 campos de búsqueda, potentes análisis, APIs y estatus legal de patentes globales.

The Lens, que comprende una enorme colección de más de 134 millones de patentes mundiales vinculadas con 236 millones de registros de publicaciones de investigación y cientos de millones de secuencias genéticas extraídas de patentes, con potentes análisis y herramientas institucionales, es el mayor recurso científico y tecnológico del mundo para el sector público, la sociedad civil y las empresas, construido sobre datos abiertos.

Desarrollado en consulta con los líderes de la OMS, la OMPI, el CEPI, la Organización Mundial del Comercio, el PNUMA, la Oficina del Científico Principal de la India y las principales universidades, y guiado por el Programa de Acceso Equitativo de The Lens (LEAP), el proyecto garantizará el acceso abierto a los conocimientos de innovación compartidos y los usos institucionales inclusivos de los datos y las herramientas necesarias para resolver nuestras crisis colectivas en condiciones que lo convierten en una plataforma apoyada por la comunidad.

Esta versión presenta el mayor aumento de datos y análisis de patentes y capacidades académicas en los 20 años de historia de The Lens, lo que permite obtener una nueva claridad en el patentamiento mundial.

Mediante el análisis del estado de las patentes a nivel mundial, Lens ha descubierto que de los casi 14 millones de patentes concedidas que están actualmente "en vigor" en todo el mundo, casi el 99% de ellas tienen derechos en menos de 20 países. Menos del 1% de las patentes tienen algún derecho en países del Sur Global. Esta observación desplaza la narrativa en torno a las patentes hacia su propósito original de poner el conocimiento en el dominio público para estimular la innovación, señalan.

Advierten de que el descubrimiento y análisis del conocimiento de la innovación "es una industria multimillonaria que utiliza datos cerrados, cobrando tarifas exorbitantes para encontrar el conocimiento público, manteniendo a los innovadores en silos y excluyendo a la mayor parte del mundo del acceso a este conocimiento".

Por ello, añaden que la ciencia, por muy notable que sea, no resuelve los problemas por sí sola señalan desde The Lens. Consideran que "debe estar bien integrada con muchas capacidades diversas, y vinculada por incentivos y conocimientos compartidos. Estas capacidades, que incluyen los negocios, el derecho, la política, etc., se encuentran normalmente en gremios de práctica con distintos tipos de conocimiento".

Así, aseguran que el Proyecto de Acción Colectiva permitirá salvar estos límites de dominio y experiencia y eliminar los obstáculos que impiden la resolución de problemas con ayuda de la ciencia y la tecnología y la asociación que requiere.

Sobre la base de las nuevas funciones del Report Builder, el Lens CAP llevará a cabo un mapeo cooperativo de las asociaciones, oportunidades, riesgos y trayectorias necesarias para alcanzar la escala masiva y la velocidad que necesitamos para hacer frente a las crisis.

Así, apuntan que con su Proyecto de Acción Colectiva (CAP), una nueva iniciativa plurianual "se invertirá esta situación, reduciendo los costes, ahorrando al sector público cientos de millones de dólares y convirtiendo lo abierto en algo predeterminado" y "asegura la igualdad de condiciones".

En este sentido, destacan que el LEAP garantiza a todos los seres humanos el uso gratuito y no gravado de Lens.org y sus datos abiertos y

las instituciones de bien público de 130 países del Sur Global obtendrán kits de herramientas institucionales de forma gratuita.