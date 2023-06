La testosterona "podría tener un papel importante en la toma de decisiones políticas", según un urólogo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

François Peinado, cirujano urólogo, experto en disfunción eréctil, Enfermedad de La Peyronie y Medicina sexual del varón, ha advertido de que los niveles de testosterona podrían influir a los políticos a la hora de tomar decisiones.

"La testosterona podría tener un papel importante en la toma de decisiones políticas y en la forma en que los políticos interactúan entre sí. Si bien los estudios han respaldado la idea de que la testosterona puede influir en el comportamiento político, es importante tener en cuenta que hay muchos otros factores que también pueden desempeñar un papel importante como son la educación, cultura, la genética...", ha sostenido el experto en la previa de las elecciones municipales y autonómicas que se celebran este domingo 28 de mayo.

Peinado ha puesto como ejemplo varios estudios que sugieren una posible relación entre la testosterona y las inclinaciones políticas. Por ejemplo, un experimento de 2011 en Estados Unidos administró una dosis de testosterona a 136 hombres jóvenes sanos y se les preguntó sobre sus afiliaciones políticas antes y después de la administración.

Se descubrió que los demócratas tenían niveles más bajos de testosterona y que los hombres que expresan poca afinidad por el partido se sentían menos conectados con él y más cercanos a los republicanos después de la administración de la testosterona.

Este es considerado poco fiable por varios expertos que no participaron en él, debido a que la muestra era pequeña y limitada. A pesar de esto, la derecha norteamericana ha utilizado este estudio para afirmar que los hombres conservadores tienen niveles altos de testosterona, mientras que los liberales tienen niveles bajos.

"Estas afirmaciones son absurdas y no tienen base científica comprobada. Además, no hay evidencia de que un aumento en los niveles de testosterona cambie la política de los hombres hacia la extrema derecha, ya que esto no se ha observado en algunos estados como California", ha comentado Peinado.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista científica 'Psychological Science' en 2013 encontró que los políticos masculinos con niveles más altos de testosterona tenían más probabilidades de tomar riesgos y decisiones más arriesgadas que aquellos con niveles más bajos de la hormona. "Esto sugiere que la testosterona puede ser un factor importante en la toma de decisiones políticas", ha señalado Peinado.

Además, en otro estudio publicado en la revista científica 'PNAS' en 2010 se concluyó que los hombres que recibieron una dosis de testosterona antes de un juego económico tenían más probabilidades de comportarse de manera egoísta y buscar su propio beneficio en lugar del beneficio del grupo.

"Esto sugiere que la testosterona puede influir en el comportamiento competitivo y en la toma de decisiones egoístas, lo que puede tener implicaciones importantes en la política", ha asegurado el experto.

En cualquier caso, el experto ha instado a tener en cuenta que la influencia de la testosterona en el comportamiento político puede variar según el contexto cultural y social.

De hecho, una investigación publicada en la revista científica 'Politics and the Life Sciences' en 2019 explicó que la relación entre la testosterona y el comportamiento político era más fuerte en sociedades que valoran la agresividad y la competitividad en los hombres. "Esto sugiere que la influencia de la testosterona en la política puede ser moldeada por las normas culturales y sociales", ha remachado Peinado.