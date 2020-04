MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El testeo masivo para el covid-19 es fundamental para frenar su propagación, según un estudio realizado por deCODE Genetics, compañía subsidiaria de la biotecnológica Amgen, en colaboración con el Iceland's Directorate of Health y la National Unversity Hospital de Islandia, que acaba de publicar 'The New England Journal of Medicine'.

El objetivo del estudio era ofrecer una visión, lo más comprensiva posible, sobre cómo se propaga el virus entre la población, en este caso de 360.000 islandeses, y cómo las medidas de contención como son el diagnóstico temprano y masivo, el seguimiento de los casos o el aislamiento pueden ayudar a frenar la enfermedad. Así, los resultados muestran que el 0,8 por ciento de la población islandesa está infectada por diversas cepas del virus.

Esto sugiere que, señalan los investigadores, "aunque los esfuerzos realizados por el Sistema de Salud Público Islandés para mitigar la propagación del virus han sido efectivos, una mayor información, como la que podría obtenerse a través del testeo masivo de la población, podría ser clave para contener el impacto de la Covid-19 en Islandia a largo plazo".

El estudio, finalizado el 4 de abril, ha realizado más de 60.000 tests por millón de habitantes tanto a personas con síntomas como a la población general. Desde la finalización del estudio, Islandia está realizando diariamente otros 4.000 tests por cada millón de habitantes. Las autoridades sanitarias islandesas empezaron realizar análisis a aquellas personas que volvían de zonas consideradas de alto riesgo, como las zonas de esquí de los Alpes, y a los que ya a principio de febrero habían mostrado algún síntoma, lo que supone incluso un mes antes de la confirmación del primer caso en Islandia (el 28 de febrero).

El 4 de abril, estudio había identificado 1.221 casos positivos (13,3%) de entre 9.199 personas de alto riesgo: aquellas que presentaban síntomas, las que provenían de viajes de países con alta incidencia y sus contactos. Todos los casos confirmados fueron aislados y a las personas con la que habían tenido contacto se les realizó un seguimiento y estuvieron en cuarentena domiciliaria de 14 días.

Para complementar el testeo y maximizar el alcance del estudio, el 13 de marzo deCODE empezó a realizar análisis de forma voluntaria y gratuita a aquellos ciudadanos que se inscribieron. El 1 de abril ya eran 10.797 personas las que habían sido testadas con 87 nuevos casos positivos (0,8%) identificados. Entre el 1 y el 4 de abril, se han testado a otras 2.283 personas seleccionadas de forma randomizada con 13 nuevos positivos (el 0,6%).

"El análisis combinado de la información recopilada sugiere que los niños y las mujeres son, por lo general, menos susceptibles a contraer SARS-Cov-2 que los hombres y los adultos", señalan los investigadores.

SECUENCIACIÓN DEL VIRUS

Por otro lado, deCODE secuenció el virus de 643 individuos y dibujó un árbol genealógico de los diferentes haplotipos encontrados (cadenas de variantes secuenciales). La secuenciación revela que los haplotipos detectados en las primeras pruebas dirigidas eran casi en su totalidad del clado A2 originario de Austria e Italia y que llegaba a Islandia a través de aquellas personas que volvían de las vacaciones de esquí.

Por el contrario, los casos identificados recientemente y en los grupos de testeo voluntario de deCODE muestran que varios haplotipos del clado A1, que tienen mayor prevalencia en países como el Reino Unido, se han vuelto más comunes, y que ahora existe una amplia y creciente variedad de haplotipos presentes en la población.

Actualmente, se han encontrado 291 mutaciones que no se han identificado en otro lugar más que en Islandia. Una de las utilidades de la secuenciación del virus es que permite rastrear los contactos y las infecciones adicionales provenientes de casos confirmados.

"Es de vital importancia conocer cómo se propaga el virus en las diversas comunidades. Estamos seguros de que la respuesta rápida de deCODE a esta emergencia y los conocimientos generados serán clave para ofrecer una base científica más sólida que ayude a las autoridades sanitarias a tomar las medidas necesarias", explica José Motellón, Director Médico de Amgen en España y Portugal.