Test de autodiagnóstico, ¿dónde se deben tirar?

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

En esta época, marcada por el aumento generalizado de las infecciones respiratorias a lo largo de toda España, desde SIGRE explican que los test de autodiagnóstico no se deben depositar en sus contenedores.

Debido a este brote de gripe y otras patologías respiratorias, cada vez más ciudadanos acuden a las farmacias, donde un profesional sanitario les recomendará un test con el que salir de dudas o algún medicamento para combatir los molestos síntomas causados por estos virus.

Ante esta situación, SIGRE recuerda estos test de autodiagnóstico para la gripe o la covid-19 nunca deben desecharse en el Punto SIGRE al no tratarse de medicamentos. Estos productos deben desecharse en el cubo de la basura normal o fracción resto, donde van los residuos que no pueden ser reciclados. No obstante, los envases donde vienen los test sí deberán depositarse en el contenedor de recogida selectiva de envases correspondiente: azul para las cajas de cartón, amarillo para las bolsas de plástico, etc.

Además, desde SIGRE alertan de que los antibióticos son buenos para tratar infecciones causadas por bacterias, pero no curan las infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Del mismo modo, el uso incorrecto de los antibióticos puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes frente a futuros tratamientos, lo que supone un riesgo para la salud, y no sólo para la persona que ha tomado los antibióticos de forma inadecuada, sino también para cualquier otra persona que pudiera contraer la bacteria resistente más adelante.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) figura en la lista de la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 principales amenazas mundiales para la salud humana. Según una reciente investigación publicada por 'The Lancet', se estima que la RAM podría matar en el próximo cuarto de siglo a más de 39 millones de personas de forma directa y a otros 169 millones indirectamente.

"Una vez finalizado un tratamiento, es necesario que los medicamentos que puedan sobrar y sus envases se lleven a la farmacia y se depositen en el Punto SIGRE, reduciendo así la tentación de una automedicación incontrolada, un aspecto clave en el correcto uso de los antibióticos", ha indicado concluye el director general de SIGRE, Miguel Vega.