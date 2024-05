Una tesis doctoral desarrolla un nuevo bioadhesivo quirúrgico que minimiza la toxicidad

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Bajo el título 'Preclinical development of sprayable hydrogels for instant sealing of vascular anastomosis', la tesis llevada a cabo por el doctor Gonzalo Muñoz Taboada, y dirigida por la doctora Mercedes Balcells Camps y la doctora Natalie Artzi, ha desarrollado un nuevo biomaterial adhesivo quirúrgico para el sellado vascular que minimiza la toxicidad.

En su tesis realizó el desarrollo y optimización de las formulaciones in vitro y ex vivo de un nuevo biomaterial, Dex:Alg:Den, así como los estudios de seguridad y eficacia in vivo y otros aspectos necesarios para una efectiva implementación clínica del biomaterial como sellador vascular.

Para ello, atendió a las interacciones de los grupos funcionales presentes en los tejidos, especialmente aminas y ácidos carboxílicos, y al control del pH, mediante los tres componentes del nuevo material: Dextrano, Alginato y PAMAM Dendrimer.

Tradicionalmente, los materiales adhesivos quirúrgicos conseguían sus propiedades adhesivas mediante enlaces covalentes con grupos funcionales de la superficie del tejido. En esta ocasión, esta estrategia asegura una fuerte adhesión, pero tiene asociada una alta toxicidad.

Para esta investigación, el doctor Muñoz utilizó una combinación entre enlaces covalentes e iónicos con el tejido, para conseguir mantener el alto poder adhesivo a la vez que minimizar la toxicidad.

Una vez determinado el papel de cada uno de los tres componentes, el siguiente paso consistió en realizar los estudios de seguridad, de acuerdo a la norma ISO 10993 para la evaluación de dispositivos médicos, para a continuación probar Dex:Alg:Den en diferentes modelos animales con los que medir la eficacia y la compatibilidad con los procedimientos clínicos actuales.

Los resultados obtenidos con el nuevo biomaterial desarrollado en esta tesis fueron comparados con los dos productos selladores disponibles en el mercado: uno más biocompatible y otro más sellante.

Dex:Alg:Den presentó la misma fuerza de adhesión que el material más fuerte y, a la vez, el mismo nivel de biocompatibilidad que el mejor de los dos comerciales. También se estudiaron otros posibles riesgos, como la genotoxicidad o la irritación, obteniendo en todos los casos resultados favorables.

En este sentido, la tesis del doctor Muñoz Taboada abre la puerta a una nueva área de investigación en la aplicación de selladores quirúrgicos, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria y la experiencia del paciente.