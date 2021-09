MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tercio de los españoles padece sensibilidad dental, según el estudio 'Global Healthy Thinking Report 2021', de la compañía Sunstar, realizado en 15 países y donde también se refleja que España es líder en uso de colutorio (41%), aunque solo el 47 por ciento de los españoles se cepilla los dientes dos veces al día, colocándose a la cola de Europa.

En concreto, la encuesta se ha realizado a un total de 15.000 personas en Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia y Holanda, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Japón, China, Singapur, Tailandia e Indonesia.

En cuanto a cómo ha impactado la pandemia en el cuidado bucal de los españoles, el informe destaca que el 32 por ciento de la población confiesa que la crisis sanitaria les ha impedido acudir a sus citas con el dentista. Asimismo, el 19 por ciento afirma haber mejorado su cuidado bucodental desde el confinamiento, cepillándose con más frecuencia y usando todavía más el colutorio.

Asimismo, España es el país en el que más gente quiere dejar de fumar para mejorar su salud bucodental (27%). En este sentido, el 67 por ciento afirma que fumar afecta a su salud bucal, y el 23 por ciento cree que una mala salud oral afecta a la esperanza de vida.

Los españoles también son de los que menos olvidan cepillarse los dientes, pues el 32 por ciento afirma no olvidarse nunca y, cuando lo hacen, el principal motivo suele ser porque salen con prisa por las mañanas (19%). Por otro lado, el tratamiento dental más deseado en España (57%) es el blanqueamiento. Del mismo modo, solo el 5 por ciento de españoles confiesa estar contento con su sonrisa.

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS MUNDIALES

En cuanto a los hallazgos mundiales, el informe destaca que Tailandia tiene la mayoría y los peores problemas de salud bucal, pues solo 1 de cada diez no tiene problemas y solo el 5 por ciento está contento con sus dientes. En este sentido, el Reino Unido ocupó el lugar más alto, pues el 40 por ciento de los encuestados no reportó ningún problema con los dientes.

En cuanto a los peores hábitos a los que les gustaría renunciar, Alemania y España se clasificaron como los más altos (con un 27%), al reconocer que fumar es el hábito más dañino para su salud dental. Por otro lado, el 22 por ciento de los italianos, indonesios y brasileños dijeron que beber café, té y otras bebidas era su peor hábito, mientras que China ocupa el primer lugar en cuanto a consumir dulces como su peor hábito (31%).

Por otro lado, según el estudio, los indonesios son los más olvidadizos a la hora de cepillarse los dientes (un 45%), mientras que Brasil ocupó el siguiente lugar, con un 40 por ciento. El 33 por ciento de los italianos, argentinos y británicos dijeron que nunca se olvidan de cepillarse los dientes. Los alemanes, de hecho, son los que menos olvidan a nivel global (20%).

Por su parte, China lidera la limpieza entre los dientes con un 21 por ciento, seguida de Italia, con un 20 por ciento y España con un 18 por ciento. Indonesia ocupó el lugar más bajo, con solo el 7 por ciento para aquellos que usan un limpiador interdental, un limpiador de aire eléctrico o hilo dental.

SATISFACCIÓN CON LA SONRISA

En lo que respecta a la satisfacción con la sonrisa, las personas en los Países Bajos son las más felices con sus dientes, y el 18 por ciento no querría ningún tratamiento cosmético para mejorar su sonrisa. Por otro lado, solo el 5 por ciento de los tailandeses, españoles, italianos y brasileños dijeron que no elegirían un tratamiento cosmético para la sonrisa. En este sentido, Estados Unidos fue uno de los más bajos, pues solo el 7 por ciento dijo que no querría ningún tratamiento cosmético y estaba contento con sus dientes.

En cuanto al conocimiento de la relación entre salud bucal y salud general, destaca que el 76 por ciento de los argentinos entendió que fumar afectaba la salud dental, mientras que, en Singapur, solo el 39 por ciento comprende el vínculo entre boca y cuerpo. Si bien los japoneses son los que mejor entienden que la salud dental también puede afectar a la esperanza de vida (38%), solo el 12 por ciento de los británicos lo hace.

¿QUÉ PAÍSES HAN REPORTADO PEOR ALIENTO?

Los países asiáticos reconocieron sufrir mal aliento al describir su salud bucal con más frecuencia que en otras partes del mundo, siendo Japón el peor (34%). Por el contrario, Brasil reportó la menor cantidad, con solo el 8 por ciento. En Europa, el mal aliento es más común en Italia (15%) y menos en el Reino Unido (10%).

En cuanto al impacto de la pandemia en en la salud bucal, destaca el dato de que los argentinos han perdido la mayoría de las citas dentales durante la pandemia (44%). Por otro lado, solo el 12 por ciento de la población japonesa ha faltado a las citas dentales, la más baja del mundo. En este mismo período, los estadounidenses dijeron que han experimentado más sensibilidad dental (un 25%). Como resultado, los indonesios ocuparon el primer lugar (el 45%), por elegir ahora lavarse los dientes con más regularidad, seguidos por China, con el 38 por ciento.

Comenta el Medical liaison, Asuntos Científicos de Sunstar, Martijn Verhulst, que "los hallazgos positivos de la encuesta incluyeron el número de personas en todo el mundo que mantienen su boca sana y fresca cepillándose los dientes dos veces al día, usando pasta dental con flúor y cepillándose la lengua".

Sin embargo, lamenta que, según la encuesta, la comprensión a nivel mundial del vínculo entre salud bucal y general es todavía baja, así como el conocimiento de que hábitos como fumar puede afectar a la salud bucal. Si bien este vínculo es conocido en Japón, "parece que se necesita una mayor comprensión de esta conexión en otras partes del mundo", concluye.