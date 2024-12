VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tercio de los casos de enfermedad renal crónica son atribuibles a afecciones como la diabetes, según ha alertado el grupo Vithas, que ha señalado que el "gran inconveniente" de esa patología es su perfil asintomático en fases iniciales, por lo que nueve de cada diez personas que pueden padecer ERC no lo saben. La detección temprana de la ERC es "muy importante" porque "puede ayudar a prolongar la función renal, retrasar la progresión y prevenir complicaciones".

Según la Sociedad Española de Nefrología, la enfermedad renal crónica (ERC) será la quinta causa de muerte en el mundo y la sexta en España en 2040, pasando a ser la segunda en el año 2100. Tal como explica el doctor Igor Romaniouk, nefrólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, "toda persona con factores de riesgo como problemas de corazón, nacimiento prematuro, diabetes, hipertensión o cáncer debería llevar un control riguroso ya que más de un tercio de los casos de ERC son atribuibles a afecciones metabólicas como la diabetes, siendo la presión arterial alta el predictor más importante en los diabéticos que desarrollan ERC".

Además, cerca del 30% de los pacientes con ERC también sufren insuficiencia cardíaca. En esta línea, ha subrayado que la prevención juega una "baza importante" en la enfermedad renal crónica. "Es muy importante realizarse análisis, chequearse la función renal y ser capaces de detectar esas personas que son subsidiarias de tener un seguimiento, de ver una evolución y de un tratamiento específico de la enfermedad renal", ha subrayado el especialista.

El experto ha añadido que un 10% de la población "puede estar afectada y el gran inconveniente de la enfermedad renal suele ser que es silente, que no cursa con síntomas o que no somos capaces de interpretarlos hasta estadios muy avanzados por lo que 9 de cada 10 personas que padecen ERC no lo saben".

Desde la Sociedad Europea de Nefrología indican que todos los pacientes con factores de riesgo tales como obesidad, hipertensión arterial, diabetes, "deberían saber si pierden albúmina en orina, y conocer su tensión arterial y el porcentaje de función de sus riñones, a través de un análisis de orina y otro de sangre".

Según el doctor Romaniouk, "la insuficiencia renal conlleva un cambio en hábitos y estilo de vida. Una ingesta hídrica adecuada, dieta sin sal básico para mantener nuestros riñones funcionando y sanos y tampoco abusar de la ingesta de proteína. Sin embargo, a medida que la función renal vaya disminuyendo, las restricciones dietéticas se vuelven más estrictas", ha advertido.

Respecto a la ingesta de determinadas bebidas, el profesional resalta que "las bebidas gaseosas, energéticas y el alcohol pueden ser perjudiciales para nuestra salud renal". "Todas son perjudiciales en mayor o menor medida, sea por sobrecarga de glucosa, precipitar la descalcificación ósea o deshidratar aún más nuestro cuerpo como es el caso del alcohol al margen de todos los efectos nocivos puede tener para nuestro cuerpo y mente", ha indicado.

AGUA

"La mejor bebida que le podemos proporcionar a nuestros riñones es el agua. En general, y sin entrar en muchos detalles, una ingesta alrededor de 1,5 -2 de litros de agua al día es lo recomendable", ha asegurado. Respecto a los batidos proteicos que se están poniendo de moda, el profesional ha resaltado que "dicha sobrecarga proteica podría ser perjudicial a nivel renal".