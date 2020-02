Una terapia experimental logra una tasa de respuesta del 73% en pacientes con leucemia

Publicado 06/02/2020 7:54:46 CET

Según los resultados de un ensayo de fase I / IIa en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, el tratamiento con terapia de células asesinas naturales (NK) del receptor de antígeno quimérico derivado de sangre del cordón umbilical (NK) dirigido a CD19 dio como resultado respuestas clínicas en la mayoría de los pacientes con linfoma no Hodgkin (NHL) recidivante o refractario y leucemia linfocítica crónica (CLL), sin que se observen toxicidades importantes.

Los resultados del ensayo, publicados en el 'New England Journal of Medicine', revelan que de los 11 pacientes que participaron en el estudio, ocho (73%) respondieron a la terapia y siete de ellos lograron una respuesta completa, lo que significa que ya no mostraron evidencia de enfermedad en una mediana de seguimiento de 13,8 meses. La terapia posterior a la remisión se administró a cinco de los pacientes que respondieron. Ningún paciente experimentó síndrome de liberación de citocinas o neurotoxicidad.

Las respuestas a la terapia con células CD19 CAR NK fueron evidentes dentro de un mes después de la infusión, y la persistencia de estas células se confirmó hasta un año después de la infusión. "Nos alientan los resultados del ensayo clínico, que lanzará más estudios clínicos para investigar las células CAR NK derivadas de la sangre del cordón alogénico como una opción de tratamiento potencial para los pacientes que lo necesitan", señala la autor Katy Rezvani, profesora de Trasplante de Células Madre y Terapia Celular.

Rezvani dirigió el desarrollo de la plataforma CAR NK del MD Anderson con el apoyo de la plataforma de terapia celular adoptiva (ACT), 'Chronic Lymphocytic Leukemia Moon Shot' y 'B-Cell Lymphoma Moon Shot', todas ellas parte del 'Moon Shots Program' de la institución, un esfuerzo de colaboración para convertir rápidamente los descubrimientos científicos en avances clínicos significativos que salven la vida de los pacientes.

Las células CAR NK son alogénicas, lo que significa que las células se toman de un donante sano no relacionado en lugar del propio paciente. Por lo tanto, tienen el potencial de fabricarse con anticipación y almacenarse para su uso inmediato. En contraste, las células CAR-T requieren el uso de las células T genéticamente modificadas de un paciente, creadas a través de un proceso de fabricación de varias semanas.

En el MD Anderson, las células NK se aíslan de la sangre del cordón umbilical donada y se modifican genéticamente para expresar el CAR deseado, que reconoce los objetivos específicos del cáncer. Las células CAR NK también están 'blindadas' con IL-15, una molécula de señalización inmune diseñada para mejorar la proliferación y supervivencia de las células. Las células CD19 CAR NK utilizadas en este estudio fueron diseñadas para atacar las neoplasias malignas de células B.

En el ensayo clínico, 11 pacientes recibieron una dosis única de células CD19 CAR NK derivadas de sangre del cordón umbilical, administrada en uno de los tres niveles de dosis. Cinco pacientes tenían CLL y seis tenían NHL. Todos los pacientes fueron tratados con un mínimo de tres y un máximo de 11 líneas de terapia previa. Los primeros nueve pacientes tratados recibieron células CD19 CAR NK que fueron parcialmente emparejadas de acuerdo con el tipo de antígeno leucocitario humano (HLA) del individuo, pero el protocolo permitió que los dos pacientes finales fueran tratados sin compatibilidad HLA.

Los efectos secundarios experimentados por los participantes se relacionaron principalmente con la quimioterapia de acondicionamiento administrada antes de la infusión celular y se resolvieron en una o dos semanas, apunta Rezvani. Ningún paciente requirió ingreso a una unidad de cuidados intensivos para el tratamiento de los efectos secundarios del tratamiento.

"Debido a la naturaleza de la terapia, en realidad hemos podido administrarla de forma ambulatoria --señala--. Esperamos aprovechar estos resultados en ensayos multicéntricos más grandes mientras trabajamos con Takeda para hacer que esta terapia esté disponible de manera más amplia".

La plataforma de terapia celular CAR NK del MD Anderson fue licenciada a Takeda Pharmaceutical Company Limited en 2019. Como parte del acuerdo de licencia y el acuerdo de investigación, Takeda tiene derechos exclusivos para desarrollar y comercializar hasta cuatro programas CAR NK, incluida la terapia celular CD19 CAR NK ( TAK-007) y células CAR NK dirigidas al antígeno de maduración de células B (BCMA).

Con el apoyo continuo de la plataforma ACT, el Departamento de Linfoma y Mieloma, y ldivisión Therapeutics Discovery de MD Anderson, Takeda y MD Anderson están colaborando para iniciar un ensayo clínico fundamental para la terapia con células CDK CAR NK TAK-007 en 2021.