La terapia con células CAR-T es eficaz en pacientes con cáncer de la sangre

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con mieloma múltiple tratados con vicleucel idecabtagene, conocido como 'ide-cel', una terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos (CAR), no presentaron diferencias en los resultados de supervivencia global independientemente de la raza y el origen étnico, según un estudio publicado en la revista 'Blood Advances'.

"Con este estudio, vemos que tanto los pacientes negros como los blancos con mieloma múltiple responden bien a ide-cel, explicó la doctora Laura Peres, epidemióloga del Centro Oncológico Moffit, en Estados Unidos y autora principal del estudio--. Esperamos que estos hallazgos fomenten el uso de ide-cel en todos los pacientes con mieloma múltiple".

El mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas de la médula ósea, es el más frecuente entre las poblaciones negra e hispana. Aunque existen varios tratamientos, la enfermedad sigue siendo incurable y la mayoría de los pacientes que logran la remisión acaban recayendo.

En las terapias con células CAR-T, se extraen las células T de la sangre del paciente y se les añade el gen de un receptor que se une a una proteína específica de las células cancerosas para ayudarlas a encontrarlas y destruirlas. A continuación, las células modificadas se infunden de nuevo al paciente. En 2021, ide-cel se convirtió en la primera terapia con células T CAR en obtener la aprobación de la FDA para tratar el mieloma múltiple recidivante/refractario (RR), una versión del cáncer de la sangre que no responde al tratamiento o que reaparece después del mismo.

"Los individuos negros no hispanos tienen el doble de probabilidades de desarrollar mieloma múltiple en comparación con sus homólogos blancos --subraya la doctora Peres--. También sabemos que los pacientes negros tienen menos probabilidades de recibir estas novedosas terapias CAR-T y están menos representados en los ensayos clínicos. Así que, con este estudio, queríamos observar cómo difieren los resultados entre grupos raciales y étnicos".

Para llevar a cabo este estudio, el equipo de investigación recopiló datos de 207 pacientes de 11 instituciones que participaban en el Consorcio de Inmunoterapia del Mieloma Múltiple de Estados Unidos. Un total 149 o el 72% de los pacientes se identificaron como blancos no hispanos, 30, o el 17% se identificaron como negros no hispanos, mientras que 22, o el 11% se identificaron como hispanos. Los pacientes con mieloma múltiple RR recibieron ide-cel y los investigadores controlaron sus tasas de remisión, la supervivencia global y la prevalencia de complicaciones asociadas a las células CAR-T, realizando un seguimiento de los pacientes unos nueve meses después del tratamiento.

Los hallazgos sugieren que los pacientes negros no hispanos eran más propensos a desarrollar el síndrome de liberación de citoquinas --un efecto secundario potencialmente peligroso de la terapia que causa inflamación-- que los pacientes hispanos y blancos no hispanos (97% vs 77% vs 85% respectivamente). Sin embargo, el equipo no halló diferencias significativas en la probabilidad de desarrollar complicaciones graves al comparar los resultados por raza y etnia. Tampoco hallaron diferencias significativas en la incidencia de ingresos en la unidad de cuidados intensivos, la probabilidad de alcanzar la remisión completa o la supervivencia global entre pacientes blancos y negros.

Aunque la tasa de respuesta global --el porcentaje de pacientes que logran una respuesta parcial, parcial muy buena o completa a CAR-T-- fue inferior entre los pacientes hispanos en comparación con los pacientes blancos y negros no hispanos, los investigadores sospechan que esto podría atribuirse, en parte, al número limitado de pacientes hispanos incluidos en el estudio.

Debido a que la FDA aprobó el ide-cel en marzo de 2021, este estudio tenía un tamaño de muestra y una duración de seguimiento limitados. El estudio fue retrospectivo, y la raza y el origen étnico fueron autodeclarados. Al realizarse en 11 instituciones médicas, puede haber variaciones en la evaluación y el tratamiento de las toxicidades asociadas a las células CAR-T.

"Estos resultados ponen de relieve la necesidad de contar con cohortes de pacientes diversas en la investigación y los ensayos clínicos --afirma la doctora Peres--. Los ensayos clínicos a menudo carecen de diversidad por muchas razones, como las barreras de reclutamiento, las consideraciones financieras, la desconfianza médica y la insensibilidad cultural. Pero los estrictos criterios de elegibilidad de los ensayos también suelen excluir a las minorías raciales y étnicas".

"De hecho --añade--, el 75% de la población de nuestro estudio no habría sido elegible para el ensayo que condujo a la aprobación del ide-cel por parte de la FDA. La falta de representación en los ensayos clínicos puede limitar el acceso de los grupos infrarrepresentados a una atención que puede salvarles la vida".