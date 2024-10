Tener otras afecciones alérgicas aumenta el riesgo de desarrollar esofagitis eosinofílica

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de investigadores norteamericanos estudia la probabilidad de que los pacientes con ciertas afecciones atópicas (alérgicas) desarrollen esofagitis eosinofílica (EE), un trastorno del esófago, se reconoce cada vez más como una de las principales causas de dificultades para tragar en niños y adultos.

Afecta a aproximadamente una de cada 2.000 personas y forma parte de un espectro de afecciones alérgicas.

El estudio se ha presentado en la Reunión Científica Anual del Colegio Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este año en Boston (Estados Unidos)

"Realizamos un análisis por separado de cuatro afecciones alérgicas comunes (asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y alergia a los alimentos) para determinar la probabilidad de que los pacientes pediátricos de entre 1 y 18 años con estas afecciones también desarrollen EoE", cuenta la doctora Catherine Haber, residente pediátrica y autora principal del estudio y miembro de la ACAAI.

"Para cada una de estas afecciones atópicas, comparamos la probabilidad de desarrollar EoE con un grupo de control de pacientes que no tenían estas afecciones alérgicas o atópicas. Descubrimos que cada una de estas afecciones estaba asociada con un mayor riesgo de desarrollar EoE. También descubrimos que la alergia a los alimentos tenía el mayor riesgo de desarrollar EoE entre las afecciones atópicas estudiadas", señala.

El desglose para cada condición fue el siguiente: en asma 1.885 pacientes desarrollaron EE frente a 726 en el grupo de control que no la desarrollaron; en rinitis alérgica, 1.444 pacientes desarrollaron EE frente a 829 en el grupo de control que no la desarrollaron, en dermatitis atópica: 533 pacientes desarrollaron EE frente a 307 en el grupo de control que no la desarrollaron, en alergias alimentarias: 1.098 pacientes desarrollaron EE frente a 166 en el grupo de control que no la desarrollaron.

Cabe citar que los grupos de cohorte y de control fueron emparejados en términos de sexo, raza y etnia. Además, fueron emparejados en relación con las otras afecciones atópicas incluidas en este estudio: asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y alergia alimentaria.