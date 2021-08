¿El TDAH se supera con la edad?

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los niños a los que se les diagnostica el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no lo supera en la edad adulta, tal como se pensaba hasta ahora; de hecho, solo lo consigue el 10 por ciento, según un estudio de la Universidad de Washington (Estados Unidos), que concluye que el el TDAH se manifiesta en la madurez de distintas maneras y sufre altibajos a lo largo de la vida.

"Es importante que las personas diagnosticadas con TDAH comprendan que es normal que haya momentos en la vida en los que las cosas sean más ingobernables y otros en los que se sientan más controladas", ha expresado la investigadora principal, Margaret Sibley, profesora asociada de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington e investigadora del Instituto de Investigación Infantil de Seattle.

Los autores del estudio, procedentes de 16 instituciones de Estados Unidos, Canadá y Brasil, señalaron que décadas de investigación caracterizan el TDAH como un trastorno neurobiológico que suele detectarse por primera vez en la infancia y que persiste en la edad adulta en aproximadamente el 50 por ciento de los casos. Sin embargo, según este nuevo estudio, solo el 10 por ciento de los niños lo superan por completo.

"Aunque en la mayoría de los casos cabe esperar periodos intermitentes de remisión, el 90 por ciento de los niños con TDAH del 'Estudio de Tratamiento Multimodal del TDAH' siguieron experimentando síntomas residuales en la edad adulta", han abundado los autores, cuyo estudio se ha publicado en la revista 'American Journal of Psychiatry'.

Según los investigadores, el TDAH se caracteriza por dos grupos principales de síntomas. Por un lado, los relacionados con la falta de atención son: la desorganización, el olvido y la dificultad para mantenerse en la tarea. Por otro lado, también están los síntomas de hiperactividad e impulsividad. En los niños, estos síntomas se manifiestan con mucha energía, como correr y subirse a las cosas. En los adultos, se manifiesta más como impulsividad verbal, dificultad para tomar decisiones y no pensar antes de actuar. El trastorno afecta a las personas de forma diferente y tiene un aspecto distinto según la fase de la vida en la que se encuentre.

Algunas personas con TDAH también manifiestan una capacidad única de hiperconcentración. De hecho, como recuerdan los investigadores, atletas olímpicos Michael Phelps y Simone Biles han hablado abiertamente de su diagnóstico de TDAH. "Aunque muchas personas pueden experimentar síntomas similares a los del TDAH, se calcula que el trastorno afecta aproximadamente al 5 o al 10 por ciento de la población, ha expresado Sibley.

SEGUIMIENTO DE LOS 8 A LOS 25 AÑOS

Este estudio siguió a un grupo de 558 niños con TDAH durante 16 años, desde los 8 hasta los 25 años. La cohorte se sometió a ocho evaluaciones, cada dos años, para determinar si tenían síntomas de TDAH. Los investigadores también preguntaron a sus familiares y profesores sobre sus síntomas.

Así, Sibley ha detallado que la creencia de que el 50 por ciento de los niños superan el TDAH se planteó por primera vez a mediados de la década de 1990. La mayoría de los estudios, abunda, solo volvieron a relacionarse con los niños una vez en la edad adulta. Por lo tanto, los investigadores no llegaron a ver que el TDAH que creían que había desaparecido realmente vuelve a aparecer.

CÓMO AFRONTAR EL TDAH

Los investigadores aún no han encontrado la causa de la reaparición del TDAH. Sibley adelanta que podría ser el estrés, el entorno inadecuado, y no tener un estilo de vida saludable de sueño adecuado, alimentación saludable y ejercicio regular. Además, si una persona no se toma el tiempo necesario para controlar los síntomas y comprender realmente qué es lo que mejor funciona para ella, entonces los síntomas probablemente se descontrolarán más, opina esta experta.

La medicación y la terapia son los dos principales tratamientos para el TDAH. Pero, según Sibley, las personas también pueden buscar sus propias "habilidades saludables" para hacer frente al trastorno. De hecho, los investigadores apuntan que la mayoría de las personas que técnicamente ya no cumplen los criterios para el TDAH en la edad adulta siguen teniendo algunos rastros de TDAH, "pero se las arreglan bien por su cuenta", afirman.

"La clave es encontrar un trabajo o una pasión en la vida con la que el TDAH no interfiera", asegura Sibley, que informa de que "una gran cantidad de personas creativas tienen TDAH porque son capaces de tener éxito en sus esfuerzos creativos". En cambio, señala, un trabajo "muy orientado al detalle y en un ordenador todo el día" podría ser "una combinación muy difícil" para una persona con TDAH.

Por último, Sibley ha hecho hincapié en que el momento de buscar ayuda profesional es cuando los síntomas están causando un problema en la vida de la persona con TDAH. Esto incluye no rendir al máximo, problemas con otras personas, dificultad para relacionarse, dificultad para mantener relaciones sanas y duraderas con los seres queridos y los amigos, e incapacidad para completar las tareas diarias básicas, ya sea la crianza de los hijos, el control de las finanzas o simplemente mantener un hogar organizado.