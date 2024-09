Las tasas de asma son más bajas en los niños que recibieron sólo leche materna al nacer

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bebés que fueron alimentados exclusivamente con leche materna durante su hospitalización al nacer tuvieron un 22% menos de probabilidades de desarrollar asma en la primera infancia, según una investigación presentada durante la Conferencia y Exhibición Nacional 2024 de la Academia Estadounidense de Pediatría en Orlando (Estados Unidos).

El resumen, titulado 'Asociación entre los patrones de alimentación hospitalaria y el asma infantil', encontró índices más bajos de asma en los bebés nacidos en el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati (Estados Unidos) que fueron alimentados exclusivamente con leche materna, incluso después de realizar ajustes por raza materna, seguro médico, sexo del bebé y duración de la hospitalización.

"Aunque la hospitalización después del nacimiento dura solo unos pocos días, establece una base fundamental para establecer la lactancia materna, lo que puede influir en los resultados de salud como el asma infantil", apunta Laura Placke Ward, autora del estudio y codirectora del Centro de Medicina de Lactancia Materna en el Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati. "Nuestro estudio subraya la importancia de las prácticas hospitalarias para apoyar la lactancia materna exclusiva, ya que estas experiencias tempranas pueden afectar la salud a largo plazo", añade.

Si bien se sabe que la lactancia materna más prolongada y exclusiva reduce el riesgo de asma, el efecto de la lactancia materna durante la hospitalización durante el parto es menos conocido, señalan los autores.

De los 9.649 niños incluidos en el estudio, el 81% recibió algo de leche materna y el 31% recibió exclusivamente leche materna durante la hospitalización tras el parto. El 5% tenía un diagnóstico de asma. Los bebés que recibieron solo leche materna tuvieron una tasa más baja de diagnóstico de asma en comparación con los que no recibieron leche materna en absoluto o no recibieron leche materna exclusivamente después de ajustar por sexo, raza y estado del seguro. Además, los bebés cuya primera alimentación fue leche materna también tuvieron una tasa más baja de asma en comparación con los cuya primera alimentación no fue leche materna.

"Este hallazgo pone de relieve la necesidad de hacer mayor hincapié en el apoyo y la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros días de vida", resume Ward. "Al centrarnos en estos primeros días cruciales, podemos influir en la salud de los niños y reducir potencialmente el riesgo de enfermedades crónicas como el asma".