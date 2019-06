Publicado 12/06/2019 13:08:49 CET

Un grupo de investigadores de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) ha concluido que el tabaquismo no acorta la longitud de los telómeros, un marcador que se encuentra al final de los cromosomas y que es reconocido como un factor que propicia el aumento de la morbilidad y una menor longevidad.

Para el desarrollo del estudio, publicado en 'Open Science', los investigadores decidieron centrarse en el tabaquismo por la cantidad de datos disponibles sobre su relación con la longitud de los telómeros. Para ello se evaluaron los datos de más de 12 mil adultos fumadores y no fumadores con una edad media de entre 26 y 80 años durante 8 años, utilizando medidas de longitud de los telómeros mediante muestras de sangre tomadas tanto al principio como al final de este periodo.

De este modo, se ha concluido que los fumadores tienen una menor longitud de estos marcadores, sin embargo, no hay ninguna evidencia que muestre que los telómeros se acorten más rápidamente en los fumadores en comparación con los no fumadores. Por ello, se sugiere que el hecho de fumar no es el responsable de la presencia de telómeros más cortos.

En este sentido, Melissa Bateson, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Newcastle, ha señalado que "este estudio nos obliga a reconsiderar el valor de la longitud de los telómeros como una lectura de cómo nuestros estilos de vida afectan al organismo". Asimismo, ha puesto de relieve que no se cuestionan los efectos del tabaquismo en la salud, sino que este acortamiento puede deberse a otros factores poco saludables como la adversidad física y emocional.

Anteriormente, se creía que la longitud de los telómeros respondía al comportamiento adulto actual, acortándose en mayor medida con la exposición a actividades no saludables, como el tabaquismo, y tal vez alargándose frente a comportamientos más saludables. Sin embargo, los hallazgos obtenidos han concluido que su longitud cambia relativamente poco durante la vida adulta, por lo que debe reintrerpretarse como un biomarcador estático.