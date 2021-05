Sugieren que la COVID-19 tiene un menor impacto en los afectados por telangiectasia hemorrágica hereditaria

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coordinado por el CIBERER sugiere que los afectados por telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT) contagiados por SARS-CoV-2 presentan de media síntomas más leves de la enfermedad COVID-19 que la población general.

El estudio coordinado por la U707 que lidera Luisa María Botella en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CSIC) muestra que podría motivado por la menor respuesta de citoquinas frente a un estímulo inflamatorio en pacientes de HHT.

Sol Marcos, otorrino de referencia de HHT y primera firmante del artículo publicado en 'Journal of Clinical Medicine', realizó un cuestionario directo con los 138 pacientes de HHT que tiene en su consulta procedentes de toda España. Veinticinco de estos pacientes han resultado afectados por COVID-19 durante el 2020 y hasta finales de febrero del 2021.

Mientras que la incidencia del contagio no parece ser menor que en la población general, las características de la afectación clínica han sido más leves. Solo 3 de los 25 pacientes precisaron hospitalización, pero ninguno de ellos necesitó ventilación asistida, ni fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Un alto porcentaje fue asintomático y los que presentaron síntomas fueron leves. Los 25 pacientes positivos por COVID-19 cubren un rango de edad amplio, desde adolescentes hasta los 87 años. Desde el punto de vista de la afectación de HHT, son pacientes que presentan síntomas de todo tipo: leves, moderados y con afectación seria.

Para encontrar una posible explicación a la menor afectación clínica de COVID-19 en pacientes de HHT, se ha analizado en macrófagos de HHT la expresión de receptores ACE2 para el coronavirus, y la producción de las interleukinas, implicadas en la "tormenta de citoquinas" descrita en la fase aguda de la infección por COVID-19. Mientras que el nivel de receptores ACE2 para el virus no es diferente a los macrófagos de población no HHT, el nivel de citoquinas secretadas 'in vitro' tras un estímulo inflamatorio por macrófagos de pacientes de HHT es la mitad de las producidas por la población general, siendo la disminución altamente significativa en todas ellas.