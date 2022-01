¿Por qué suelen pitar los audífonos? Pautas para un uso correcto de las prótesis auditivas

MADRID, 12 Ene. (EDIZIONES) -

Los audífonos son unos dispositivos electrónicos que ayudan a los pacientes que tienen pérdida de audición, bien porque tienen una alteración en la transmisión de la cadena de huesos o bien porque presentan una alteración en la conducción de la información nerviosa.

"Están indicados en pacientes con algún tipo de sordera, desde umbrales leves hasta profundos, y dependiendo del tipo de pérdida de audición se indica una u otra prótesis diferente", aclara a Infosalus la doctora Lorena Sanz, facultativa del servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Torrejón.

La experta declara que para elegir el mejor audífono o prótesis auditiva siempre hay que individualizar cada caso en función de cómo es el paciente, cómo es su conducto auditivo, y cómo es su pérdida auditiva.

Así, detalla que hay distintos tipos como los retroauriculares, indicados en pérdidas de audición que sean profundas o severas; luego se encontrarían los audífonos más estéticos, los que van por detrás de la oreja, y otros más pequeños que van dentro del canal (para pérdidas leves o moderadas); a su vez hay pacientes con infecciones de repetición o que tienen el tímpano perforado y necesitan audífonos 'open fit' o de oído abierto, y que evitan hacer una oclusión del conducto para disminuir el grado de infecciones de repetición.

EL PROBLEMA DEL CERUMEN CON LOS AUDÍFONOS

Por otro lado, la también especialista de Quirónsalud Torrejón y del Centro Médico Quirónsalud Valle del Henares indica que normalmente los pacientes con audífonos pueden presentar problemas con el cerumen. "Se puede obstruir el amplificador y los micrófonos con la cera, de forma que se suele acoplar el audífono y los pacientes suelen estar con un grado de incomodidad porque el audífono suele pitar", describe.

Simplemente el hecho de introducir estos dispositivos en el conducto auditivo provoca la inflamación de las glándulas de cera que todos tenemos, según prosigue, al tiempo que aumente la producción de cera. Por ello, la otorrinolaringóloga precisa que hay que intentar ser muy exhaustivos con la limpieza, tanto de los audífonos, concretamente con la parte del dispositivo que se introduce en el conducto para que no quede ninguna zona de cera que esté obstruyendo esos filtros; como con la propia limpieza interna del oído de los pacientes para tener el conducto lo más limpio posible.

Además, la doctora Sanz aclara que cuanto menos se utilicen los bastoncillos en la limpieza de los oídos mejor, puesto que estos introducen la cera hacia dentro, y los pacientes que llevan audífono, a veces, no tienen un conducto anatómicamente normal porque han podido sufrir cirugías.

También ve importante no abusar de los sprays anti-cerumen porque también generan una ligera humedad. "Simplemente con quitar los excesos de humedad con el pico de una toalla o usando aceite de almendra para intentar disminuir la producción de cera y que el ph sea lo más parecido en la piel sería lo ideal de cara a la limpieza diaria", sostiene.

CAUSANTES DE QUE EL AUDÍFONO SE ESTROPEE

Entre las principales causas que llevan a un audífono a estropearse la ORL de Quirónsalud pide tener en cuenta que se trata de productos electrónicos, por lo que aconseja manipularlos sobre superficies blandas porque el audífono se puede caer. Igualmente, dice que es importante no tenerlos expuestos a temperaturas altas, o dejarlos expuestos en momentos de bajada de temperaturas porque esto puede influir en el buen procesamiento de la generación de la audición.

En su opinión también es importante el tema de la humedad y subraya que en la gran mayoría de casos se facilita un deshumidificador al comprar los audífonos para que por la noche, cuando vamos a descansar, se introduzcan en el aparato para mantenerlo en las mejores condiciones posibles.

Con todo ello, la especialista del servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Torrejón, la doctora Lorena Sanz, aporta las siguientes pautas para un uso correcto de las prótesis auditivas o audífonos:

1. Una de las cosas más importante es dejarnos asesorar al comprar el audífono. Es preferible preguntar cualquier tipo de duda antes de hacer la compra porque es un artículo que, precisamente, no es barato, y luego hay personas que no se adaptan completamente a los mismos y estos terminan guardados en un cajón a pesar de su coste.

2. En la mayor parte de los audífonos se facilita el ir poniendo programaciones diferentes en función del ambiente en el que se encuentre la persona. Ahora son digitales y esto viene bien porque no es lo mismo encontrarse en un ambiente silencioso en casa o el estar en la calle con el bullicio de la gente. Si el paciente es capaz de cambiar la programación también va a facilitar que el ruido ambiente no interfiera y que el audífono no pite.

3. Hay que tener cuidado porque también los productos de higiene, las lacas, las colonias e incluso los productos de limpieza pueden interferir en el buen uso del audífono.

4. Todos los días limpiar bien y verificar que el filtro no esté sucio y obstruido por cera; colocar por la noche en el deshumidificador; y si el audífono es recargable tener en cuenta que tiene una vida media su batería y que no nos pite porque no está lo suficientemente cargado. En el caso de funcionar con pilas, llevar siempre unas de repuesto.

En última instancia, la doctora Lorena Sanz lamenta que a veces también los señores mayores no acceden a los audífonos porque suponen mucho dinero. "Desgraciadamente es un producto sanitario no financiado y entonces hay muchos métodos para los pacientes a la hora de facilitar su acceso a nivel económico, como financiaciones, pagos por plazos", subraya.

Luego también llama la atención sobre el estigma que ronda sobre los audífonos, siempre relacionados con las personas de edades más avanzadas, "porque nos hemos hecho mayores", cuando por ejemplo el uso de la gafa está socialmente adaptado. "El audífono nos puede ayudar a tener un mayor confort en la audición, en nuestro día a día, y no por ello tenemos que ser reacios porque a veces tiene mala prensa el utilizarlos", agrega.