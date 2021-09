Estas son las razones por las que engordas

Archivo - Young Obese Woman Hiding Secret Obsession with Food

Archivo - Young Obese Woman Hiding Secret Obsession with Food - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SHIRONOSOV - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EDIZIONES) -

A la mínima que nos descuidamos muchas veces cogemos uno o más de un kilo. Esta pandemia nos está pasando factura por muchos ámbitos y también uno de ellos es en la báscula. Pero es que en nuestro día a día también hacemos cosas de las que no somos conscientes muchas veces que engordan y, quizá, ha llegado el momento de conocerlas para 'corregirlas'.

Precisamente, según alerta Francisco J. Tinahones es el presidente de la Sociedad Española de Obesidad o SEEDO e investigador del CIBERobn en una entrevista con Infosalus, uno de los problemas de salud pública más importantes actualmente en España es la obesidad. "En torno al 22-24 % de los españoles sufre de obesidad y más de la mitad de la población no tiene un peso saludable", según lamenta.

En concreto, nos explica que engordar significa aumentar de peso, y siendo más precisos, incrementar la cantidad de grasa que tenemos en nuestro organismo. "Ya que podemos aumentar de peso porque aumentamos músculo al hacer más ejercicio, pero ese aumento de peso no conlleva patologías", advierte.

Así, afirma que engordamos siempre consecuencia de que ingerimos más energía de lo que gastamos: "Al consumir más nuestro organismo almacena ese excedente de energía en forma de grasa. Las razones fundamentales están relacionadas con dos cambios de hábitos que hemos realizado en los ultimas de décadas: comemos más y comemos alimentos más hipercalóricos y nos movemos menos, sobre todo influye que los trabajos actuales son más sedentarios y por que nuestra movilidad es fundamentalmente en el transporte y no andando".

El doctor recuerda aquí que si aumentamos mucho la cantidad de grasa en nuestro organismo provocamos obesidad, una enfermedad que se asocia a una enorme cantidad de patologías: diabetes tipo 2, aumento de grasa en sangre, hipertensión, algunos tipos de cánceres, problemas respiratorios y hepáticos, disminución de la fertilidad, problemas articulares, y especialmente un aumento de las enfermedades cardiovasculares.

"Entre éste gran numero de complicaciones se encuentra el mal pronóstico cuando se sufren infecciones respiratorias y entre ellas está la COVID-19", avisa el presidente de la Sociedad Española de Obesidad.

Para conocer nuestro peso ideal, el doctor Tinahones subraya que éste debe calcularse en función de la altura y se utiliza una fórmula para saberlo: el Índice de masa corporal (IMC): Peso en kilogramos/ talla al cuadrado en metros.

"Si pesas 80 kilos y mides 170 el IMC será 80/1.7x1.7 igual a 27,86. Un peso saludable es cuando tienes un IMC entre 18-25, si se tiene entre 25-30 se habla de sobrepeso y superior a 30 de obesidad", señala el experto.

CONSEJOS PARA NO ENGORDAR

El doctor Tinahones resalta igualmente que para no engordar lo principal es reducir la ingesta de calorías; disminuir los alimentos procesados y muy ricos en calorías, así como la cantidad de grasa sobre todo de origen animal; no tomar dulces, ni bollería industrial; aumentar la ingesta de frutas naturales y de verduras; aparte de beber agua como forma de hidratación y no tomar bebidas azucaradas.

También aconseja aumentar la actividad física, incrementar tanto la actividad física aeróbica (andar) como anaeróbica (ejercicios de fuerza), a la par que ir andando al trabajo si se puede o bajarse del transporte uno o dos kilómetros antes del lugar al que se vaya.

"Subir escaleras y no utilizar el ascensor. Caminar más de una hora al día. Hacer ejercicio de fuerza: sentadillas, levantar pesas, etc. más de 15 minutos todos los días", sentencia el presidente de la SEEDO.