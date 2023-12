Estos son los principales avances que se han conseguido en el cáncer, lupus y alopecia areata este 2023

MADRID 31 (EDIZIONES)

El cáncer representa una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo. Todos a nuestro alrededor conocemos a más de un caso, por desgracia, de afectado de esta enfermedad, que no sólo azota al enfermo, sino a todo el que le rodea. Es por ello por lo que las buenas noticias, y más en este campo, son siempre súper bien recibidas. Y para ello, charlamos en Infosalus con varias figuras de referencia en el campo de la investigación del cáncer de nuestro país para que nos cuenten los logros alcanzados en este 2023.

En primer lugar, entrevistamos al doctor Fernando Peláez Pérez, director del Programa Biotecnología en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), quien sí nos advierte de que en este campo "pocas veces hay una auténtica revolución", y los avances suelen ser "incrementales", de forma que si echamos la vista atrás, por ejemplo, de los diez últimos años, nos damos cuenta de todo lo avanzado, que es "muchísimo".

Destaca así los pasos logrados con los tratamientos con células CAR-T, una terapia por la que se modifican en el laboratorio las células inmunitarias llamadas células T (un tipo de glóbulos blancos) para que sean capaces de destruir a las células cancerosas.

"Todas las indicaciones aprobadas son para tumores hematológicos. Sigue habiendo un problema en conseguir que funcione bien esta terapia en los tumores de órganos sólidos, aunque ha habido avances en este terreno. Entre otras, lo más interesante se ha dado en el campo de las vacunas contra el cáncer, un ámbito donde se ha avanzado y ha habido resultados bastante sonados, gracias a la misma tecnología que se ha innovado con las vacunas de la COVID-19", remarca.

UNA DECENA DE TERAPIAS NUEVAS CONTRA EL CÁNCER

Cree, de hecho, este experto del CNIO, que cada vez se está más cerca de llevar algo a la clínica: "La combinación de células CAR-T y las vacunas contra el cáncer podrían ayudar a facilitar o a resolver que estas terapias fueran aplicables a tumores de órganos sólido, a día de hoy una asignatura pendiente".

Resalta también que la FDA norteamericana ha aprobado varios tratamientos nuevos en el plano del cáncer "bastante novedosos". "Ahora se imponen anticuerpos bioespecíficos, no tienen sólo un antígeno, sino que están dirigidos contra varios antígenos y a comprometer a las células del sistema inmune, para atacar a las células tumorales", describe. En total, sostiene que casi se han aprobado unas 10 terapias nuevas contar el cáncer este 2023.

Por último, el doctor Peláez Pérez hace una mención de la Inteligencia Artificial, "que todo lo domina", y que en su opinión también tiene su impacto en la investigación contra el cáncer: "La IA puede ser muy útil para el diagnóstico de pacientes, a la hora de ayudar a interpretar las imágenes, o pruebas de diagnóstico de manera automática, o para hacer análisis de historias clínicas. Se está progresando bastante en este campo".

UN MAYOR CONOCIMIENTO DEL CÁNCER

Por su parte, el presidente de la SEOM y oncólogo en el Hospital Universitario de Salamanca, el doctor César A. Rodríguez, ve "difícil" resumir en pocas palabras los numerosos avances que se han producido en el campo de la Oncología Médica en este 2023. Destaca que el ritmo de los cambios en el conocimiento y en el tratamiento del cáncer es "incesante", revolucionando el abordaje terapéutico tradicional de los diferentes tumores y, sobre todo, mejorando de forma significativa la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. "Existen, sin embargo, ciertos protagonistas que merecen la pena ser destacados", afirma.

En primer lugar, dice que se consolida el valor de la inmunoterapia y, en concreto, en este año con grandes estudios con la combinación de quimioterapia e inmunoterapia en el tratamiento de varios tumores: "En cáncer de vejiga avanzado, por ejemplo, se presentaron dos estudios en el congreso europeo (ESMO 2023), en los que la combinación de quimioterapia o conjugados anticuerpo-fármaco con inmunoterapia se asoció con una mayor supervivencia global de los pacientes con cáncer de vejiga avanzado; un salto cualitativo histórico en el tratamiento de las neoplasias vesicales".

También resalta el doctor Rodríguez que se han presentado en este año estudios en cáncer ginecológico, que avalan el beneficio de la combinación de quimioterapia e inmunoterapia en pacientes con cáncer de cérvix localmente avanzado.

EL VALOR EL ANTICUERPO-FÁRMACO

Por otro lado, en los últimos años han ganado protagonismo los denominados conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), que mediante la unión de un fármaco citotóxico a un anticuerpo permiten la administración de altas dosis de tratamiento de forma selectiva en las células y en el microambiente tumoral.

"Estos conjugados anticuerpo-fármaco se han asociado con una magnitud de beneficio muy significativa, y se han incorporado de forma reciente al algoritmo terapéutico de algunos tumores, como el cáncer de mama, por ejemplo", manifiesta el oncólogo médico.

Es más, valora que, a lo largo de este año 2023, se han presentado nuevos ensayos con estos ADC, ya sea en monoterapia o en combinación con quimioterapia, e incluso inmunoterapia, logrando importantes beneficios para pacientes con distintos tumores, como el cáncer de vejiga o el cáncer de pulmón, entre otros.

"Además, se han incorporado a la práctica clínica habitual alguno de estos ADC en cáncer de mama avanzado, como es el caso del 'Trastuzumab-Deruxtecan' en cáncer de mama Her2 positivo, o el 'Sacituzumab-Govitecan' en enfermedad 'Triple Negativo'; en ambos casos, con impacto en supervivencia global", celebra el presidente de la SEOM.

En su opinión, hay que destacar a su vez en este 2023 los avances en medicina de precisión y otros tratamientos dirigidos, como es el ejemplo de los fármacos frente a las alteraciones genómicas concretas en el cáncer de pulmón no microcítico, tanto en el escenario adyuvante o curativo, como en la enfermedad avanzada.

"En este aspecto, se han presentado resultados muy esperanzadores con inhibidores de ALK frente a la quimioterapia convencional en cáncer de pulmón localizado, al igual que beneficios muy significativos con inhibidores dirigidos frente a otras alteraciones moleculares", mantiene.

Ahora bien, este oncólogo subraya que esta estrategia personalizada de precisión no se limita únicamente al cáncer de pulmón, sino que en este último año se han presentado asimismo estudios relevantes en cáncer de colon avanzado, con inhibidores específicos de una mutación en 'KRAS', un oncogen considerado hasta ahora no tratable de forma dirigida, o tratamientos frente a la 'vía PI3K' en cáncer de mama, entre otros ejemplos.

A su juicio, es importante recalcar la participación española en la mayor parte de los estudios más destacados de este año 2023, poniendo de manifiesto la calidad de la Oncología española: "Queda sin embargo todavía mucho por hacer, como garantizar el acceso universal y equitativo a la determinación de los biomarcadores necesarios para la medicina de precisión, así como un acceso más ágil y sin desigualdades territoriales a los fármacos antitumorales".

Concretamente, según los últimos datos disponibles de la Red Española de Registros del Cáncer (REDECAN), a falta del cierre de 2023, se diagnosticaron en España en 2022 unos 280.100 casos, una cifra ligeramente superior a la de años anteriores.

Tal y como pone de manifiesto el informe 'Las cifras del cáncer en España', un informe anual editado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), los cánceres más frecuentemente diagnosticados en nuestro país fueron: colon y recto (43.370 nuevos casos), mama (34.750), pulmón (30.948), próstata (30.884), y vejiga urinaria (22.295).

EL MELANOMA

Por su parte, el doctor Leandro Martínez, de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), resalta los avances conseguidos en el cáncer de piel, donde dice que "la inmunoterapia ha venido a cambiar el melanoma", "el más letal y agresivo" que nos puede afectar a las personas, y uno de los más agresivos en general.

"La inmunoterapia, las diferentes moléculas, refuerzan la respuesta inmune del paciente contra el tumor, para que ésta sea más específica y eficaz. Aunque no es una realidad de la práctica clínica diaria, la súper novedad puede ser la vacuna contra el melanoma, de la que ya empieza a haber resultados y que se fabrica teóricamente basándose en un análisis del melanoma de cada paciente. Ésta implica un mecanismo similar a la inmunoterapia, pero más específico", detalla el dermatólogo.

En su campo resalta también los avances logrados en el área de la Tricología, con la llegada de los inhibidores de la quinasa, una alternativa terapéutica que hasta ahora no se tenía para aquellos pacientes con alopecia no cicatricial de carácter no inmunológico, principalmente la alopecia areata de carácter universal o muy extensa: "Hasta ahora eran pacientes que estaban condenados a no tener pelo en la cabeza, ni en las cejas o pestañas, por ejemplo, y con esta terapia se logran resultados muy esperanzadores y muchos pacientes pueden tener una solución".

Habla igualmente Martínez del campo de la estética, donde en este 2023 destaca la aparición de láseres y de equipos más seguros y eficaces, y con menos efectos secundarios, que permiten activar los mecanismos de la piel que permiten una regeneración natural en el campo del envejecimiento, con el objetivo de que la piel vuelva a sintetizar colágeno, elastina, de tener esa actividad que empieza a perder en la segunda o tercera década de vida.

"A esto se le une la aparición de nuevos productos inyectables e inductores de colágeno que permiten, al igual que el láser y los equipos emisores de energía, activar esa forma natural de renovarse la piel, y recuperar el volumen perdido con los años; consiguiendo un rostro más armónico y una piel más sana y más bella", concluye el miembro de la AEDV.

NUEVOS FÁRMACOS CONTRA EL LUPUS Y LA VASCULITIS

Por su parte, Federico Díaz González, director de investigación de la Sociedad Española de Reumatología (SER), resalta en su campo el área del lupus, una enfermedad con muy pocos tratamientos y muy dependiente del uso de corticoides. "Han aparecido algunos fármacos nuevos capaces de bloquear el interferón, un factor que regula la inflamación en el lupus y parece que con este nuevo grupo de fármacos el beneficio terapéutico será relevante", aclara.

Otro campo en el que se han producido avances son con las vasculitis asociadas con anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos (ANCA), unas patologías autoinmunes sistémicas de causa desconocida y que afectan a los vasos sanguíneos de tamaño pequeño y mediano, actualmente "huérfanas de tratamiento" y muy dependientes también de los corticoides. "Se han desarrollado una serie de fármacos que bloquean a un grupo de proteínas que intervienen en la respuesta inflamatoria que provoca esta enfermedad", sostiene.

Eduardo Satué, presidente de SESPAS, valora la mayor conciencia que hay a nivel global sobre la salud y el impacto del cambio climático. "Las personas están empezando a percibir a diferentes niveles la importancia para la salud de este fenómeno. Hasta ahora el discurso sólo estaba centrado en mitigar la emisión de gases, pero no se tenía el foco en que ese cambio climático impacta en la vida de la gente. Hay que poner medidas para prevenir y para evitar mayores riesgos, sobre todo por ejemplo con las olas de calor, o el aumento de las infecciones importadas a través de mosquitos", sentencia.

OTROS AVANCES EN ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, la doctora Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) sostiene que en la medicina de familia se ha avanzado en el campo de la investigación, y a pesar de la situación existente en nuestro sistema sanitario, que está colapsado, uno de los logros es que los sanitarios siguen desarrollando proyectos de investigación y de innovación, con los que aportan valor añadido a la atención sanitaria y que, sin duda, tal y como asegura, se traducirán en mejoras de la salud para la población.

"Existe un consenso generalizado, alcanzado a todos los niveles, especialidades, administraciones, etc., sobre la necesidad de apoya y reforzar la Atención Primaria para que se mantenga sistema sanitario. Es el primer paso para conseguir que se pongan en práctica iniciativas reales que mejoren la situación del primer nivel", defiende.

En último lugar, el vocal de la Junta directa de SEMERGEN, y director de la Agencia de investigación de SEMERGEN, el doctor Sergio Cinza, valora como posibles hitos de este 2023 la actualización y publicación de las guías de la Sociedad europea de Cardiología que se aplica en la atención primaria, como puede ser la profilaxis en endocarditis, por ejemplo, que hacía años que no se actualizaba.

El segundo hito que cree que ha supuesto "un cambio importante" en su ámbito de trabajo es la actualización del guía sobre el manejo del síndrome coronario agudo, que cambia el protocolo antes de que paciente llega al hospital en cuanto al uso de los antitrombóticos y le parecen cambios relevantes en la práctica clínica, frente a situaciones frecuentes.