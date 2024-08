Estos son los pasos que debes seguir si te pica una medusa

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

En caso de recibir una picadura de medusa durante este verano se debe evitar frotar la zona afectada y si hubiera tentáculos u otras estructuras fijadas en la piel, "conviene retirarlos con unas pinzas o rascar suavemente con movimientos en vertical ayudándose de una tarjeta de crédito o similar", según ha explicado el buzo científico e investigador de la Universidad Europea de Canarias Juan Diego López Arquillo.

"Es muy importante no enjuagar con agua dulce porque eso puede provocar que más células urticantes liberen su efecto, empeorando las molestias. Los supuestos remedios caseros como el vinagre o el agua caliente no siempre son recomendables por posibles reacciones adversas si no se han probado antes", ha matizado el experto.

En caso de que se produjeran síntomas sistémicos como dificultad para respirar, dolor en el pecho o una reacción alérgica severa, "habría que buscar atención médica inmediata", ha asegurado López Arquillo.

En este sentido, el buzo científico ha aclarado que "las medusas no son peligrosas en sí mismas porque su ataque nunca es activo". "Hablando con rigor, ni pican ni muerden, aunque sí poseen unos cnidocitos o células urticantes que contienen unas pequeñas estructuras llamadas nematocistos y con forma de un pequeño arpón, que inyectan toxinas en la piel de cualquier organismo que entre en contacto con sus tentáculos. Las reacciones que esas toxinas pueden causar en el ser humano van desde una leve irritación de apenas unos minutos hasta un dolor severo que puede durar varias horas. E incluso llegan a ser mortales en casos extremos de hipersensibilidad", ha destacado.

En cuanto a las especies de medusas, la 'Pelagia noctiluca' o clavel del mar es una de las más frecuentes en las costas españolas y puede causar irritaciones importantes. La 'Cotylorhiza tuberculata', que tiene forma de huevo frito, o la 'Rhyzostoma pulmo', también conocida como aguamala o aguaviva, también son frecuentes en España, suelen ser bastante más grandes, aunque presentan una capacidad urticante muy inferior.

La 'Chironex fleckeri' o avispa de mar, que vive en parte del Índico y en las costas australianas, puede causar síntomas graves: dolor intenso o muy intenso, aumento de la tensión arterial, náuseas, vómitos y en casos muy puntuales, parálisis y fallecimiento. Aunque, tal y como ha recordado López Arquillo, no es una especie de medusa común.