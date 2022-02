Estas son las 6 mejores noticias sobre el cáncer que hemos conocido hace poco

MADRID, 4 Feb. (EDIZIONES) -

Estamos inmersos en una pandemia y necesitamos buenas noticias. Una de las enfermedades que sigue ahí, a pesar de la COVID-19, es el cáncer. Todos, por desgracia, a nuestro alrededor tenemos a un familiar, amigo, o conocido que está afectado, o lo ha estado en algún momento de su vida. Pero hay buenas noticias en el campo del cáncer.

En España al año se diagnostican unas 275.000 personas nuevas al año y con todo tipo de cánceres; de estas, los más frecuentes son en primer lugar el de colon y de recto; el de próstata; y el de mama; sin olvidarnos del de pulmón, con todo lo que implica, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Para conocer las noticias más destacadas y conocer más de cerca esta enfermedad que tantos quebraderos de cabeza nos aporta entrevistamos en Infosalus al doctor César Serrano, oncólogo médico e investigador principal del Grupo de Investigación Traslacional del Sarcoma del VHIO (Vall d'Hebron Instituto de Oncología), ganador de la VIII Beca FERO en 2014 y que actualmente recibe un ayuda estructural por parte de esta fundación para impulsar su laboratorio en sarcomas.

EN QUÉ CONSISTE EL CÁNCER

En primer lugar, y para contextualizar este grupo de enfermedades, porque el cáncer no es una única enfermedad, eso hay que tenerlo claro, le pedimos que nos explique en qué consiste esta patología.

"El cáncer son muchas enfermedades que varían y difieren según el tipo de célula del cuerpo de la que proceden. Probablemente, en el cáncer hay tres grandes familias, y dentro de estas, múltiples cánceres a su vez: están los tumores de la sangre (leucemias y linfomas); los tumores epiteliales (aquellos que proceden de células con funciones muy concretas en el cuerpo), y después los sarcomas (del tejido conectivo del cuerpo)".

Así, señala que el cáncer aparece porque nuestro cuerpo en algunas zonas pierde la capacidad de que crezcan las células de forma ordenada. "Este tipo de células crecen sin ninguna regulación, ni orden, de manera que se sale de todo control y se rompen todas reglas de la biología", aclara el experto.

El también miembro de la junta directiva de la SEOM bromea que esta enfermedad "es tan vieja como la humanidad" y cree que las primeras referencias son del antiguo Egipto. "Sí que es cierto que el conocimiento más científico de lo que es empezó a finales del siglo XIX, donde se ve que hay una proliferación desordenada de células que, aunque proceden de nuestro propio cuerpo, adquieren características biológicas que las hacen diferentes y generan este tipo de proliferación, y que es algo consustancial a nosotros", detalla.

POR QUÉ HAY CÁNCER INFANTIL

Preguntado por uno de los cánceres que más nos inquieta, el cáncer infantil, el doctor Serrano subraya que actualmente se le considera una enfermedad rara, siendo "por suerte infrecuente", y con poco más de mil casos al año.

En concreto, cita que los cánceres infantiles más frecuentes son las leucemias, los sarcomas y los tumores cerebrales. Sobre su causa explica que muchas veces se asocian a problemas de desarrollo.

"Básicamente las células cuando están dentro del cuerpo de la madre adquieren una serie de modificaciones evolutivas para asemejarse lo más posible a las células del adulto cuando nazca. En este tránsito, alguna célula no sigue estos patrones de maduración y al final acaba fuera del control de la regulación del cuerpo y crece de manera desordenada. Más o menos este es el origen de los tumores infantiles", subraya, al tiempo que valora que en nuestro país existen centros de referencia específicos para tratarlos.

ESTAS SON LAS ÚLTIMAS BUENAS NOTICIAS SOBRE EL CÁNCER

En última instancia, el oncólogo médico ganador de la VIII Beca FERO en 2014 sostiene que, a nivel general, en el campo del cáncer la innovación es constante, a la vez que destaca las siguientes buenas noticias en la materia que se han dado en el último año:

1. De este año destacaría el estudio que se presentó en el Congreso Europeo de Oncología (ESMO Congress 2021), del investigador español Javier Cortés, actual director del International Breast Cancer Center (IBCC). El trabajo científico, 'DESTINY Breast-03', en fase III, ha revisado un tratamiento nuevo en pacientes de cáncer de mama HER2 positivo. Se trata de "un fármaco antiguo pero renovado de manera inteligente para ser más potente", llamado 'trastuzumab deruxtecan'. Se ha demostrado que sirve para esta enfermedad y que la detiene durante años, y tiene una eficacia que era desconocida hasta el día de hoy. Para estos pacientes que tienen el tipo HER2, un 10-20% de todos los pacientes con cáncer de mama, es decir, un porcentaje que implica a muchos pacientes, y que supone un "beneficio increíble", no solo por el número de pacientes a los ayudará sino también por la novedad en cuanto a la forma de tratar, al tipo de fármaco.

2. Un nuevo fármaco efectivo frente a la proteína KRas. El doctor Serrano recuerda que se identificó hace décadas una proteína que promueve muchos tipos de cáncer al activarse en el ser humano. Uno de sus descubridores precisamente fue el español Mariano Barbacid, quien descubrió la molécula RAS, y una de esas versiones es el KRas. Entonces esta, a pesar de que se conoce desde hace tres décadas, en este tiempo no había habido ni un solo fármaco eficaz para detener la actividad de esta proteína. En este 2021 ha aparecido un fármaco, 'sotorasib', el primero en toda la Historia que realmente es efectivo frente a las mutaciones en esta proteína KRas. Se ha visto que tiene una "eficacia formidable" en el cáncer de pulmón, que tienen la mutación en esta proteína concreta. "Es algo histórico", destaca.

3. Por otro lado, apunta a los avances logrados con la medición de la biopsia líquida (ADN tumoral circulante). Consiste en sacar una muestra de sangre al paciente y ahí se mira el ADN tumoral circulante para detectar mutaciones del tumor en tiempo real y de manera evolutiva. "En un paciente metastásico no podemos estar pinchándoles las lesiones cada tres meses para saber como evoluciona la enfermedad. Esta prueba permite determinar la heterogeneidad del tumor en tiempo real. Hasta ahora ha habido mucha tecnología e investigación en el tema pero ahora se están lanzando los primeros ensayos clínicos donde se busca que los oncólogos tomemos decisiones en base a la biopsia líquida; con lo cual esto permite monitorizar y tomar decisiones en tiempo real sobre los tratamientos, basados en protocolos, pero siendo conscientes de cómo ese tumor cambia con el tiempo, de forma que se logran tratamientos individualizados al paciente. Es un área de investigación formidable a día de hoy", celebra el especialista del Vall d'Hebron.

4. Todo el tema de inmunoterapia, un tipo de tratamiento oncológico con el que se ha avanzado bastante en los últimos 5-10 últimos años y con el que se busca que sean nuestras propias defensas del cuerpo las que ataquen al tumor. Todos los tumores tienen una serie de proteínas o de moléculas que lo invisibilizan frente a las defensas del cuerpo. Entonces, con esta técnica se busca bloquear esas defensas que invisibilizan al tumor. Al hacerlo, las defensas pueden combatir al tumor. Ha habido avances en muchos campos en este área. Se puede destacar que el año pasado en ciertos tipos de cáncer estomago se ha visto cómo la combinación de un fármaco de inmunoteraia, el 'pembrolizumab' o el 'trastuzumab' antes mencionado, están aportando "grandes beneficios a los pacientes".

5. Asimismo, destaca que a día de hoy se está investigando mucho en el campo del cáncer en la degradación de proteínas. "En cáncer hay muchas moléculas que provocan el cáncer y fomentan su progresión, pero hay muchas de ellas que realmente no se pueden bloquear, no hay fármacos para ello, ni tampoco mecanismos farmacológicos contra estas proteínas en concreto. Entonces ahora está muy en boga un nuevo mecanismo basado en unos fármacos capaces de mandar a la degradación a esas proteínas ('Protac'). Cada vez se investiga más en el tema como una herramienta terapéutica frente a las moléculas que sabemos que son muy importantes para el crecimiento del tumor y para las que no existen fármacos contra ellas.

6. El doctor Serrano resalta en último lugar que, gracias a los esfuerzos continuados de múltiples investigadores de todo el mundo, se está consiguiendo acorralar al cáncer como una enfermedad mortal, y poco a poco se está consiguiendo aumentar la esperanza de vida de estos pacientes y prolongar también su calidad de vida.