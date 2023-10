Estos son efectos sobre la salud de la exposición a un desastre medioambiental

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición a una catástrofe a gran escala, como un tsunami, repercute en la salud de la población más de una década después, según un nuevo estudio realizado por un equipo interdisciplinar de investigadores de Estados Unidos e Indonesia publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

La investigación ha descubierto que las mujeres que vivían en la costa de Aceh (Indonesia) cuando fue azotada por las olas del tsunami de 2004 tienen niveles de cortisol más bajos 14 años después que las mujeres que vivían en otras comunidades costeras cercanas que no se vieron directamente afectadas.

El cortisol es una hormona del estrés producida por las glándulas suprarrenales. Los niveles de cortisol aumentan en respuesta al estrés como parte de la respuesta de lucha o huida, pero un estrés elevado y constante puede provocar una desregulación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA). El estudio relaciona el estrés provocado por la exposición al tsunami con el "agotamiento" del eje HPA, que se manifiesta en bajos niveles de cortisol a largo plazo.

"Estos efectos son mayores en las mujeres que declararon niveles elevados de síntomas de estrés postraumático durante los dos años posteriores al tsunami", afirma Elizabeth Frankenberg, que, junto con Duncan Thomas y Cecep Sumantri, dirige un proyecto de encuesta a largo plazo, el Estudio de las secuelas y la recuperación del tsunami (STAR).

Ellos y sus colegas han estado estudiando a los supervivientes del tsunami de Indonesia que fueron entrevistados por primera vez antes del tsunami. Para esta investigación, recogieron muestras de pelo de adultos 14 años después del tsunami.

"Un hallazgo importante es que las personas con niveles bajos de cortisol tienen peor salud física y psicosocial 14 años después del tsunami, prueba del largo alcance de las tensiones del tsunami y sus secuelas", explica Duncan Thomas.

Elizabeth Frankenberg añade que, visualmente, los daños causados por el tsunami del océano Índico en el paisaje construido y natural de la costa de Aceh (Indonesia) son muy similares a los causados por los huracanes y las tormentas intensas en la costa de Carolina del Norte y otras partes de Estados Unidos.

"Las lecciones aprendidas del seguimiento de la población de Aceh durante 20 años ofrecen importantes perspectivas sobre los probables efectos a largo plazo del cambio climático en las poblaciones de Estados Unidos y de todo el mundo", apostilla.