Estos son los consejos para subir en motocicleta lo más seguro posible

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director médico de la Clínica iQtra y miembro del comité asesor médico de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Ángel Villamor, recomienda el uso de guantes, botas o chaqueta para disfrutar de un trayecto seguro en motocicleta.

"La chaqueta ideal debe ser de manga larga con protecciones en lugares clave como la espalda, codos y muñecas", ha aconsejado Villamor.

Del mismo modo, el experto recomienda "los guantes con protección en el dorso de la mano; para proteger piel y tendones en caso de caída. Existen guantes con protecciones antifricción para el dorso de la mano. La mayoría están compuestas de kevlar, una poliamida sintética, mucho más resistente que el acero, ligera y que también se emplea para confeccionar chalecos antibalas y equipamiento de montaña".

Los avances en cascos de motociclismo han ido encaminados a lograr la máxima absorción del impacto en caso de accidente y así evitar el temido efecto rebote, responsable de que la violencia del golpe se multiplique y que la masa encefálica que está contenida dentro del cráneo sufra sacudidas y que puede ser extremadamente graves. "El casco siempre abrochado, un pequeño bache o una frenada brusca puede hacerlo volar. Mantenerlo abrochado te asegura que permanezca en su sitio, protegiendo tu cabeza pase lo que pase", asegura el director médico de iQtra.

Asimismo, en los accidentes de motociclismo el 75 por ciento de los daños creneoencefálicos se debe a la abrasión contra el asfalto; mientras que el 25 por ciento restante se debe al golpe en sí. El material de los cascos tiene que favorecer el deslizamiento lo máximo posible, evitar las modas de tunear cascos con artilugios que no salten o se desprendan fácilmente cuando rozan el asfalto, para no obstaculizar este deslizamiento.

"Nunca debe de haber un elemento en el casco que impida que deslice correctamente sobre el asfalto en caso de caída. Si te caes sobre el asfalto y cualquier parte del casco se engancha en un obstáculo supondrá un esfuerzo para nuestras cervicales que pueden ocasionar lesiones graves. Si lo mantienes cerrado, eliminas estos riesgos y te mantienes seguro en la carretera", ha comentado Villamor.

Además, es recomendable optar por un casco vistoso, así los pilotos son más visibles, algo muy importante si se tiene en cuenta que alrededor de las tres cuartas partes de los accidentes de moto se producen por impacto contra otro vehículo, cuyo conductor refiere no pocas veces no haber visto al motorista.

"Me gustaría insistir en que no os colguéis los bolsos y mochilas en bandolera para ir en moto. Hay maletines, alforjas y ganchos que sirven para meter estos objetos o sujetarlos entre las piernas. Si se produce un siniestro el objeto saltará por los aires, pero no se nos enganchará en el cuello, los brazos o los hombros", concluye Villamor.